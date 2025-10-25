Language
    कोटा में एक और MBBS छात्रा ने की आत्महत्या, एग्जाम में नंबर कम आने से डिप्रेशन में थी

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 11:19 AM (IST)

    राजस्थान के कोटा में एक और MBBS छात्रा ने आत्महत्या कर ली। प्राथमिक जानकारी के अनुसार, छात्रा के एग्जाम में नंबर कम आने से वह डिप्रेशन में थी। पुलिस ने शव का पीएम करा दिया है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही खुलासा हो सकेगा। 

    Hero Image

    कोटा में एक और MBBS छात्रा ने की आत्महत्या (सांकेतिक तस्वीर)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान के कोटा में दिन ब दिन आत्महत्या करने वालों की तदाद बढ़ती जा रही है। इस बीच कोटा से एक और सुसाइड का मामला सामने आया है। यहां नयापुरा इलाके में एक एमबीबीएस द्वितीय वर्ष की छात्रा ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।

    सहायक उपनिरीक्षक घनश्याम ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि लड़की सरकारी क्वार्टर में रहती थी। जो एमबीबीएस द्वितीय वर्ष की छात्रा थी। उसने आत्महत्या कर ली है। परिजनों ने एक आवेदन दिया है। पोस्टमॉर्टम हो चुका है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले का खुलासा हो सकेगा।

    पढ़ाई में कम आए थे नंबर

    सहायक उपनिरीक्षक घनश्याम ने बताया कि घटना की जांच जारी है। शुरुआती जांच में ऐसी जानकारी मिल रही है कि पेपर में उसके नंबर थोड़े कम थे। पेपर खराब होने से डिप्रेशन में थी। ऐसा कुछ (सुसाइड नोट) नहीं मिला।" जिसके चलते छात्रा ने यह कदम उठाया है।

    इससे पहले 01 अक्टूबर को आया था ऐसा केस

    बता दें कि राजस्थान के कोटा में सुसाइड के मामले कम होने के नाम नहीं ले रहे हैं। इससे पहले 01 अक्टूबर को भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था. जब 20 वर्षीय छात्र कोटा स्थित अपने पीजी कमरे में फांसी पर लटका हुआ पाया गया। लकी पिछले साल तक कोटा के एक कोचिंग संस्थान में पढ़ रहा था। 

    महाराष्ट्र में महिला डॉक्टर ने की आत्महत्या

    इस बीच, महाराष्ट्र के सतारा जिले में एक महिला डॉक्टर ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। अधिकारियों ने बताया कि उसने अपने हाथ पर एक नोट छोड़ा है जिसमें एक पुलिस अधिकारी और दो अन्य के नाम हैं।

    सतारा के पुलिस अधीक्षक तुषार दोशी ने कहा, "एक महिला डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली। उसकी हथेली पर एक नोट मिला है जिसमें एक पुलिस अधिकारी समेत दो लोगों के नाम हैं। उनके खिलाफ बलात्कार और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। आरोपी पुलिस उपनिरीक्षक को निलंबित कर दिया गया है। हमारी टीमें दोनों आरोपियों की तलाश कर रही हैं। गहन जाँच और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।" (समाचार एजेंसी के इनपुट के साथ)


