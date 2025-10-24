'पुलिसवाले ने 4 बार रेप किया', महाराष्ट्र में महिला डॉक्टर ने हाथ पर लिखे सुसाइड नोट में लगाए गंभीर आरोप
महाराष्ट्र के सतारा में एक महिला डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली। उसने अपने सुसाइड नोट में पुलिस सब-इंस्पेक्टर गोपाल बडने पर बलात्कार और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पीड़िता ने पहले भी पुलिस अधिकारियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था। राज्य महिला आयोग ने मामले का संज्ञान लिया है और पुलिस को सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। आरोपी पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के सतारा में एक जिला अस्पताल में एक महिला डॉक्टर ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। उसने हाथ पर एक सुसाइड नोट लिखा है जिसमें आरोप लगाया गया है कि उसके साथ एक पुलिस सब-इंस्पेक्टर (एसआई) ने पांच महीने में 4 बार बलात्कार किया।
एक अधिकारी ने बताया कि पीड़िता गुरुवार देर रात फलटन के एक होटल के कमरे में लटकी हुई मिली, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। फलटन सब-डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर के तौर पर काम करने वाली डॉक्टर ने एसआई गोपाल बडने पर आरोप लगाया कि उन्होंने उसे मेंटल और फिजिकल दोनों तरह से परेशान किया और यह भी बताया कि पुलिस वाले के लगातार परेशान करने की वजह से उसने अपनी जान दे दी।
आरोपी गोपाल बडने को किया गया सस्पेंड
गुरुवार रात को हुई इस आत्महत्या से शुक्रवार को राज्य में राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया, हालांकि आरोपी पुलिसवालों को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आदेश के बाद सस्पेंड कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि अपनी हथेली पर लिखे नोट के अलावा, पीड़िता ने 19 जून को फलटन के सब-डिविजनल ऑफिस के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (डीएसपी) को लिखे एक लेटर में भी ऐसे ही आरोप लगाए थे।
इस बीच, महाराष्ट्र महिला आयोग की चीफ रूपाली चाकणकर ने कहा, "हमने मामले का संज्ञान लिया है और सतारा पुलिस को आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। आरोपियों की तलाश के लिए टीमें तैनात कर दी गई हैं। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा।"
सुसाइड नोट में क्या लिखा?
पीड़िता की हथेली पर लिखे नोट में लिखा था, "पुलिस इंस्पेक्टर गोपाल बडने की वजह से मेरी मौत हुई। उसने मेरे साथ चार बार रेप किया। उसने पांच महीने से ज्यादा समय तक मेरे साथ रेप, मेंटल और शारीरिक शोषण किया।"
आत्महत्या से कुछ महीने पहले डीएसपी को लिखे अपने पत्र में महिला डॉक्टर ने फलटन ग्रामीण पुलिस विभाग के तीन पुलिस अधिकारियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की थी। महिला डॉक्टर ने लिखा था कि वह "बहुत ज्यादा तनाव में हैं, इसलिए निवेदन है कि इस गंभीर मामले की जांच की जाए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सही एक्शन लिया जाए।"
