    बेंगलुरु में बंगाल की महिला से सामूहिक दुष्कर्म, बेटे व अन्य पर हमला; अब तक तीन लोग गिरफ्तार

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 11:30 PM (IST)

    बेंगलुरु में एक भयावह घटना में, पुलिस मुखबिर होने का दावा करने वाले पांच लोगों के एक गिरोह ने एक महिला के घर में घुसकर उसके बेटे और अन्य पर हमला किया और फिर महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। उन्होंने नकदी और मोबाइल भी लूटा। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी दो की तलाश जारी है। यह मामला मंगलवार रात का है और पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एक चौंकाने वाली भयावह घटना में पुलिस के लिए मुखबिरी करने का दावा करने वाले पांच लोगों के एक गिरोह ने एक आवास में घुसकर बंगाल की एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया, जबकि उसके बेटे और अन्य पर हमला किया।

    यह घटना बेंगलुरु के बाहरी इलाके में मदनायकनहल्ली पुलिस थाने के अंतर्गत हुई।गिरफ्तार किए गए आरोपितों की पहचान कार्तिक, ग्लेन और सियोग के रूप में हुई है। पुलिस ने शेष संदिग्धों की तलाश के लिए एक अभियान शुरू किया है। गिरोह ने अपराध करने के बाद 50,000 रुपये नकद और पीडि़ता का मोबाइल फोन भी लूट लिया।

    एसपी ने क्या कहा?

    बेंगलुरु ग्रामीण के एसपी सी.के. बाबा ने बुधवार को कहा, ''यह घटना मंगलवार रात हुई। पांच पुरुषों का एक गिरोह पीडि़ता के किराये के आवास में घुसा, दो पुरुषों को बांधकर पीटा और फिर पीडि़ता से सामूहिक दुष्कर्म किया। मामला उजागर होने के बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जांच की। सामूहिक दुष्कर्म और लूट का मामला दर्ज किया गया है।''

    एसपी बाबा ने यह भी बताया कि आरोपितों द्वारा पीटे गए दो पुरुषों का वर्तमान में निमहंस में इलाज चल रहा है। तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है और दो अन्य की तलाश के लिए तीन विशेष पुलिस टीमों का गठन किया गया है। इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है और नेलामंगला डिवीजन के उप एसपी जांच की निगरानी कर रहे हैं।

    घर में जबरदस्ती घुसे आरोपी

    पुलिस के अनुसार पांच सदस्यीय गिरोह ने मंगलवार रात बंगाल के एक परिवार के किराए के घर में जबरदस्ती प्रवेश किया। उन्होंने पीण्य पुलिस थाने के मुखबिर होने का दावा करते हुए कहा कि वे एक टिप के आधार पर छापा मार रहे हैं, जिसमें कहा गया था कि परिवार गांजा और वेश्यावृत्ति में शामिल है।

    गिरोह ने पीडि़ता के बेटे पर हमला किया और उसकी महिला मित्र पर भी हमला किया। इसके बाद उन्होंने पीडि़ता को एक अन्य कमरे में खींच लिया और सामूहिक दुष्कर्म किया। हमले के दौरान पीडि़ता के बेटे ने पुलिस को काल कर दिया। जब तक अधिकारी मौके पर पहुंचे आरोपित भाग चुके थे। पीडि़ता के बयान के आधार पर पुलिस ने दो आरोपितों की पहचान की। त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्होंने तीन संदिग्धों को गिरफ्तार किया। आगे की जांच जारी है।