    रायपुर में BLO के साथ महिला ने की मारपीट, वीडियो हुआ वायरल; मामला हुआ दर्ज

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 11:30 PM (IST)

    रायपुर में एसआईआर अभियान के दौरान बीएलओ वंदना सोनी के साथ सविता भटवाल नामक महिला ने मारपीट की। आरोपी ने शासकीय कार्य में बाधा डाली और गाली-गलौज करते हुए हमला किया। घटना का वीडियो वायरल हो गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। राजधानी में पहले भी बीएलओ के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे चुनावी कर्मचारियों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं।

    बीएलओ के साथ महिला ने की मारपीट, मामला दर्ज (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रायपुर में एसआईआर अभियान के दौरान एक महिला बीएलओ के साथ मारपीट का गंभीर मामला सामने आया है। शक्ति नगर उपरपारा की बीएलओ वंदना सोनी ने खम्हारडीह थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि आरोपित सविता भटवाल नामक महिला ने न केवल शासकीय कार्य में बाधा डाली, बल्कि गाली-गलौज करते हुए उनके साथ हाथापाई भी की।

    घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। वंदना सोनी के अनुसार वे विधानसभा क्षेत्र 50/84 में बीएलओ का कार्य कर रही हैं। शनिवार की दोपहर करीब तीन से चार बजे के बीच वे अपनी साथी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ईश्वरी तिवारी, रामेश्वरी देवांगन और बेटे के साथ एसआइआर का कार्य कर रही थीं। इसी दौरान आरोपित महिला आकर पहले गाली-गलौज करने लगी और फिर हाथ-मुक्कों से हमला कर दिया।

    मोहल्ले वालों ने किया बीच-बचाव

    वंदना के मुताबिक महिला ने मोहल्ले में पड़ी रेत उठाकर फेंका और उनके बेटे को भी मारने का प्रयास किया। हंगामा बढ़ने पर मोहल्ले वालों ने बीच-बचाव किया। वंदना सोनी के बाएं हाथ में चोट आई है और दर्द बना हुआ है। उन्होंने लिखित शिकायत थाने में दी, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पहले भी सामने आ चुकी है घटनाएं इससे पहले भी राजधानी में बीएलओ के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं सामने आ चुकी हैं।

    महंत लक्ष्मीनारायण वार्ड में भाजपा पार्षद द्वारा बीएलओ को धमकी देने का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि नया प्रकरण सामने आ गया है। चुनावी कार्यों में लगे कर्मचारियों की सुरक्षा पर सवाल लगातार उठ रहे हैं।

