गलती से होटल के दूसरे कमरे में पहुंची महिला, नशे में धुत तीन लोगों ने रूम में घसीटकर किया गैंगरेप

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र में एक महिला के साथ तीन लोगों ने सामूहिक बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। मामला छत्रपति संभाजी नगर का है, जहां एक 30 वर्षीय महिला अपनी दोस्त से पैसे लेने गई थी। पुलिस ने बताया कि महिला एक निजी अस्पताल में काम करती थी और छत्रपति संभजी नगर में स्थित एक होटल के कमरा नंबर 105 में ठहरी अपनी दोस्त से पैसे लेने गई थी। अपनी दोस्त के कमरे से निकलते समय वह किसी भ्रम के कारण गलती से दूसरी मंजिल पर पहुंच गई। यह सोचकर कि वह फिर से अपनी दोस्त के कमरे में पहुंच गई है, उसने कमरा नंबर 205 का दरवाजा खटखटाया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कौन थे तीनों आरोपी ? कमरा नंबर 205 के अंदर तीन पुरुष जिनकी पहचान घनश्याम भाऊलाल राठौड़, ऋषिकेश तुलसीराम चव्हाण और किरण लक्ष्मण राठौड़ के रूप में हुई है ये तीनों बीयर पार्टी कर रहे थे। दरवाजा खोलने पर उन्होंने मिला को इस बात को लेकर असमंजस में पाया कि वह कहां आ गई है।