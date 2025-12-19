बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा और थरूर का 'वाजपेयी साहब' वाला हवाला, कांग्रेस सांसद ने क्या कहा?
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बांग्लादेश में चल रहे हिंसक विरोध प्रदर्शनों पर चिंता जताई है, जिससे भारत के लिए बांग्लादेशी नागरिकों की मदद करना मुश्किल ह ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा है कि बांग्लादेश में चल रहे हिंसक विरोध प्रदर्शनों की वजह से भारत के लिए आम बांग्लागेशी नागरिकों की मदद करना मुश्किल होता जा रहा है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भारत और बांग्लादेश पड़ोसी देश हैं और भूगोल बदला नहीं जा सकता।
शशि थरूर ने बताया कि बांग्लादेश में हिंसा के कारण भारत को वहां के दो वीजा सेंटर बंद करने पड़े हैं। उन्होंने कहा कि इससे वही लोग सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं जो इलाज, पढ़ाई या दूसरे कामों से भारत आना चाहते हैं।
थरूर ने वाजपेयी का दिया हवाला
थरूर के अनुसार, बांग्लागेशी नागरिक पहले से ही शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें पहले की तुलना में अब आसानी से भारतीय वीजा नहीं मिल रहा है और मौजूदा हालात इस परेशानी को और बढ़ा रहे हैं।
थरूर ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का हवाला देते हुए कहा, "जैसा वाजपेयी जी ने कहा था, हम अपना भूगोल नहीं बदल सकते। हम जहां हैं वहीं रहेंगे और बांग्लादेश जहां है वही रहेगा। उन्होंने बांग्लादेश की जनता और सरकार से अपील की कि वे भारत के साथ रिश्तों को अहमियत दें और हालात को जल्द सामान्य करने की कोशिश करें।
कांग्रेस सांसद ने कहा कि भारत सरकार बांग्लादेश की स्थिति पर करीबी से नजर रखेगी। उन्होंने बताया कि ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग वहां की सरकार और प्रशासन से संपर्क करेगा और उनसे हिंसा कम करने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहेगा।
क्या है नया मामला?
बता दें, ताजा तनाव की वजह इंकिलाब मंचो नाम के सांस्कृतिक संगठन के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की मौत है। हादी को पिछले शुक्रवार ढाका में रिक्शा से जाते समय गोली मार दी गई थी। गंभीर हालत में उसे इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया, जहां गुरुवार देर रात उसकी मौत हो गई।
कौन था शरीफ उस्मान हादी?
हादी भारत का और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना दोनों का आलोचक था। शेख हसीना का 15 साल का शासन पिछले साल हुए बड़े जन आंदोलन के बाद खत्म हो गया था। हादी इसके बाद उभरे राजनीतिक माहौल में एक चर्चित चेहरा बन गया था और अगला राष्ट्रीय चुनाव निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ने की तैयारी कर रहा थे।
इंकिलाब मंचो संगठन जो हसीना के सत्ता से हटने के बाद बना, वो लगातार भारत विरोधी प्रदर्शन और अभियान चला रहा है। यह संगठन भारत के बांग्लादेश पर कथित प्रभाव का विरोध करता रहा है। फिलहाल बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने घोषणा की है कि देश में आम चुनाव फरवरी में कराए जाएंगे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।