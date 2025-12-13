Language
    पहाड़ों पर बारिश से मैदानी इलाकों में बढ़ेगी ठिठुरन, दिल्ली-यूपी समेत 15 राज्यों में शीतलहर का अलर्ट

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 08:06 AM (IST)

    Aaj Ka Mausam: देश के ज्यादातर राज्यों में ठंड का कहर बढ़ने लगा है। मौसम विभाग ने आज कई राज्यों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। IMD के अनुसार, कर्ना ...और पढ़ें

    Hero Image

    जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाइवे पर छायी धुंध। फोटो - पीटीआई

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश के ज्यादातर राज्यों में ठंड का कहर बढ़ने लगा है। घने और शीतलहर के कारण तापमान तेजी से कम हो रहा है। मौसम विभाग ने आज भी कई राज्यों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IMD के अनुसार, कर्नाटक, तेलंगाना, ओडिशा और छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ में 13 दिसंबर को शीत लहर की स्थिति बनी रहने की संभावना है।

    IMD weather news

    मौसम विभाग ने 13-15 दिसंबर तक उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है। खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को कोहरा अपनी चपेट ले सकता है।

    13 December weather

    पहाड़ों पर बर्फबारी का अलर्ट

    IMD ने पहाड़ी राज्यों में अगले कुछ दिन तक बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। खासकर जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा हिमाचल और उत्तराखंड में हल्की बारिश और बर्फबारी से ठंड अचानक बढ़ सकती है।

    Uttarakhand Chamoli Weather

    उत्तराखंड के चमोली में ठंड से जम गया झरना। फोटो - पीटीआई

    दिल्ली एनसीआर में सांसों का संकट

    दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में बढ़ती ठंड के साथ वायु प्रदूषण भी सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है। 400 AQI के साथ दिल्ली से सटा नोएडा देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवाओं ने दिल्ली एनसीआर में ठिठुरन बढ़ा दी है। दिल्ली में आज 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है और न्यूनतम तापमान 8-10 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है।

    IMD weather (1)

    गलन और ठिठुरन से बचने के लिए आग के पास बैठे लोग। फोटो - पीटीआई

    यूपी में ऑरेंज अलर्ट जारी

    मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश कई जिलों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है। इसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 13-15 दिसंबर तक शीतलहर का कहर भी जारी रहेगा, जिससे गलन और ठिठुरन का एहसास होगा।

    UP IMD weather

    यूपी के प्रयागराज में ठंड और कोहरे के बीच हाथ में तिरंगा लेकर जाते बुजुर्ग। फोटो - पीटीआई

    बिहार में कैसा रहेगा मौसम?

    बिहार की राजधानी पटना समेत भागलपुर, पूर्णिया, गया और आरा में सुबह की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई। पछुआ हवाओं के कारण राज्य में ठंड काफी बढ़ गई है। तापमान में गिरावट देखने को मिल रहा है। वहीं, IMD ने कई इलाकों में शाम को धुंध छाए रहने की संभावना जताई है।

