    कोयंबटूर: मंदिर में पूजा कर रहे थे श्रद्धालु, अचानक घुसा हाथी और फिर...

    By Digital Desk
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 12:02 PM (IST)

    कोयंबटूर के पूंडी वेल्लियांगिरी मंदिर में एक जंगली हाथी घुस गया जिससे श्रद्धालुओं में अफरा-तफरी मच गई। वन विभाग के अधिकारियों को सूचना मिलते ही उन्होंने तुरंत मौके पर पहुंचकर हाथी को सुरक्षित रूप से रिजर्व जंगल में पहुंचाया। हाथी ने मंदिर के चारों ओर भ्रमण किया और फिर अंदर प्रवेश कर गया जिससे तनाव फैल गया। कर्मचारियों ने ढोल बजाकर उसे डराने की कोशिश की।

    मंदिर में पूजा कर रहे श्रद्धालुओं के पास पहुंचा जंगली हाथी (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कोयंबटूर के पश्चिमी घाट की तलहटी में स्थित पूंडी वेल्लियांगिरी मंदिर में एक जंगली हाथी अचानक घुस आया। जंगली हाथी के मंदिर में घुसने से कुछ देर के लिए श्रद्धालुओं में अफरा-तफरी मच गई। लोग जान बचाकर भागने लगे। हालांकि, जैसे ही इसकी जानकारी वन विभाग के अधिकारियों को हुई। वे तुरंत मौके पर पहुंचे और हाथ की सफलतापूर्वक रिजर्व जंगल में पहुंचाया।

    दरअसल, पूंडी वेल्लियांगिरी मंदिर में जंगली हाथी भटक कर पहुंच गया। हाथी ने पहले मंदिर के चारों तरफ भ्रमण किया। इस दौरान उसे जैसे ही मंदिर में घुसने की जगह दिखी। तुरंत अंदर प्रवेश कर गया। हाथी के प्रवेश करने से वहां मौजूद श्रद्धालुओं में थोड़ी देर के लिए तनाव फैल गया। जंगली हाथी को मंदिर में घुसता देख वहां मौजूद श्रद्धालु उसे भगाने लिए जोर-जोर से चिल्लाने लगे। वहीं मंदिर के कर्मचारियों ने हाथी को डराने के लिए स्वचालित 'मंगला वथियम' (ढोल और घंटियाँ) बजाया। जैसा की वीडियो में देखा और सुना जा सकता है।

    वन विभाग की टीम ने जंगल में छोड़ा

    इस दौरान किसी ने इसकी सूचना वन विभाग के अधिकारी को दी। जिसके बाद मंदिर के पास वन विभाग के अधिकारी पहुंचे। वन अधिकारियों की मदद से हाथी को सफलतापूर्वक जंगल में छोड़ा गया। गनीमत रही की इस दौरान जंगली हाथी ने किसी का नुकसान नहीं पहुंचाया।

    जंगल से घिरा है मंदिर

    गौरतलब है कि तमिलनाडु के कोयंबटूर जिले के पश्चिमी घाट की तलहटी में स्थित पूंडी वेल्लियांगिरी मंदिर चारों ओर से जंगल से घिरा है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित फेमस हिंदू मंदिर है। यह मंदिर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। मंदिर जंगल से घिरे होने के कारण यहां कई बार जंगली जानवर पहुंच जाते हैं।

