तमिलनाडु में बिना अनुमति स्कूल में घुसे आरएसएस कार्यकर्ता, पुलिस ने हिरासत में लिए

तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में पुलिस ने सरकारी स्कूल में बिना अनुमति घुसने और शाखा लगाने को लेकर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) के 40 सदस्यों को हिरासत में ले लिया लेकिन बाद में रिहा कर दिया गया। अवाडी पुलिस के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि आरएसएस के स्वयंसेवकों ने इयप्पनथंगल स्थित एक सरकारी स्कूल परिसर में प्रवेश किया और शाखा लगाई।

अवाडी पुलिस के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि आरएसएस के स्वयंसेवकों ने इयप्पनथंगल स्थित एक सरकारी स्कूल परिसर में प्रवेश किया और शाखा लगाया। स्कूल अधिकारियों की शिकायत के बाद आरएसएस कार्यकर्ताओं के खिलाफ स्कूल में जबरन घुसने का मामला दर्ज किया है।

इस पर तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल और भाजपा नेता तमिलिसाई सुंदरराजन ने राज्य की द्रमुक सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री स्टालिन असामाजिक गतिविधियों पर अपनी आंखें बंद किए रहते हैं, लेकिन आरएसएस के कार्यकर्ता अगर बिना किसी सनसनी के अपना कार्यक्रम आयोजित करते हैं, तो उन्हें हिरासत में ले लिया जाता है।