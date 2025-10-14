Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत पर WHO सख्त, इन तीन सीरप को लेकर जारी की चेतावनी

    By Digital Desk Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 09:27 AM (IST)

    विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने दूषित कफ सिरप को लेकर चेतावनी जारी की है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कोल्ड्रिफ कफ सिरप से 23 बच्चों की मौत के बाद WHO ने श्रीसन फार्मास्युटिकल, रेडनेक्स फार्मास्युटिकल्स और शेप फार्मा के कफ सिरप को लेकर चिंता जताई है। CDSCO ने WHO को बताया कि सिरप में डायथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा अधिक थी, पर भारत से निर्यात नहीं हुआ।

    prefferd source google
    Hero Image

    छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत पर WHO सख्त।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने सोमवार को दूषित कफ सीरप के बारे में एक एडवाइजरी जारी की है। इसके साथ ही अधिकारियों से आग्रह किया है कि अपने देशों में इन दवाओं के पाए जाने की सूचना स्वास्थ्य एजेंसी को दें।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दरअसल, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में कोल्ड्रिफ कफ सीरप के सेवन से 23 नवजात बच्चों की जान गई है। इसके बाद इस कफ सीरप को भारत में कई राज्यों की सरकार ने बैन कर दिया है। इस जानलेवा कफ सीरप को लेकर डब्ल्यूएचओ ने खुद संज्ञान लिया है।

    WHO तीन कफ सीरप पर सख्त

    विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि भावित दवाएं श्रीसन फार्मास्युटिकल की कोल्ड्रिफ, रेडनेक्स फार्मास्युटिकल्स की रेस्पिफ्रेश टीआर और शेप फार्मा की रीलाइफ के विशिष्ट बैच हैं।

    स्वास्थ्य एजेंसी ने कहा कि दूषित उत्पाद गंभीर जोखिम पैदा करते हैं। इसके साथ ही गंभीर संभावित रूप से जानलेवा बीमारी का कारण भी बन सकते हैं।

    CDSCO ने WHO से क्या कहा?

    वहीं, भारत के स्वास्थ्य प्राधिकरण, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को बताया कि सीरप का सेवन कथित तौर से पांच साल से कम उम्र के बच्चों ने किया था। बताया गया कि इस खांसी की दवा में विषाक्त डयथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा तय सीमा से करीब 500 गुना अधिक थी।

    हालांकि, CDSCO ने कहा कि इनमें से कोई भी दूषित दवा भारत से निर्यात नहीं की गई है और अवैध निर्यात का कोई सबूत नहीं है। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने शुक्रवार को पुष्टि की कि ये विषाक्त कफ सिरप संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं भेजे गए थे। (समाचार एजेंसी रॉयटर्स के इनपुट के साथ)

    यह भी पढ़ें: कफ सीरप से बच्चों की मौत मामले में बड़ा एक्शन, न्यू अपना फार्मा का लाइसेंस रद

    यह भी पढ़ें:  बच्चों की मौत के बाद अंडरग्राउंड हो गया था फार्मा मालिक, MP पुलिस ने कैसे आधी रात को किया गिरफ्तार?