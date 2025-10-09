बच्चों की मौत के बाद अंडरग्राउंड हो गया था फार्मा मालिक, MP पुलिस ने कैसे आधी रात को किया गिरफ्तार?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप 'कोल्ड्रिफ' से 22 बच्चों की मौत के मामले में मुख्य आरोपी सरेसन फार्मा के मालिक रंगनाथन गोविंदन को आखिरकार पुलिस ने धर दबोचा। गुरुवार तड़के 1:30 बजे चेन्नई में एक नाटकीय ऑपरेशन में उनकी गिरफ्तारी हुई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रंगनाथन और उनकी पत्नी कोल्ड्रिफ सीरप पीने के बाद 22 बच्चों की मौत के बाद से फरार थे। पुलिस ने सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई की। छिंदवाड़ा पुलिस की एक विशेष टीम 5 अक्टूबर को चेन्नई पहुंची। इसमें महिला अधिकारी, साइबर विशेषज्ञ और ड्रग इंस्पेक्टर शामिल थे। इस ऑपरेशन की योजना बेहद सावधानी से बनाई गई थी।

चेन्नई से छिंदवाड़ा तक जांच का घेरा रंगनाथन की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कांचीपुरम में सरेसन फार्मा के कारखाने पर छापा मारा और महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए। अब पुलिस चेन्नई कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड मांग रही है ताकि रंगनाथन को छिंदवाड़ा लाकर पूछताछ की जा सके। जांच में पता चला कि रंगनाथन के वाहनों, निवास और बैंक लेनदेन की निगरानी कर पुलिस ने उनके ठिकानों का पता लगाया।

इससे पहले, छिंदवाड़ा पुलिस ने रंगनाथन की गिरफ्तारी के लिए 20,000 रुपये के इनाम की घोषणा की थी। यह कदम तब उठाया गया जब बच्चों की मौत की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। सरेसन फार्मा की लापरवाही और नियमों की अनदेखी अब जांच के केंद्र में है।