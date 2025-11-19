Language
    'मेरे पिता और अनमोल बिश्नोई में दुश्मनी नहीं थी', बाबा सिद्दीकी के बेटे ने पूछा मर्डर का मास्टरमाइंड कौन

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 08:12 AM (IST)

    बाबा सिद्दीकी के बेटे ने अपने पिता की हत्या के पीछे के असली मास्टरमाइंड को ढूंढने की मांग की है। उन्होंने कहा कि उनके पिता की अनमोल से कोई दुश्मनी नहीं थी, जिस पर पहले हत्या में शामिल होने का संदेह था। जीशान ने अनमोल के भारत पहुंचने से पहले मुंबई लाकर उससे पूछताछ करने की मांग की है।

    मेरे पिता और अनमोल में कोई दुश्मनी नहीं थी (फाइल फोटो, सोर्स- सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गैंग्सटर लारेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित कर दिया गया है। आज यानी बुधवार को वह भारत पहुंच जाएगा। अनमोल के भारत पहुंचने से कुछ घंटने पहले एनसीपी नेता और पूर्व विधायक जीशान सिद्दीकी ने कहा कि गैंगस्टर को मुंबई लाकर उससे पूछताछ की जानी चाहिए ताकि पता चल सके कि असली मास्टरमाइंड कौन है।

    दरअसल, पिछले साल 12 अक्टूबर को मुंबई के बांद्रा स्थित जीशान सिद्दीकी के ऑफिस के बाहर गोली लगने से एनसीपी में शामिल रहे बाबा सिद्दीकी की मौत हो गई थी। इस हत्या की जिम्मेदारी अनमोल के भाई के नेतृत्व वाले लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने ली थी। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में अनमोल को मुख्य साजिशकर्ता बताया था।

    अनमोल पर इससे पहले पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या, मुंबई में अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग और कई राज्यों में रंगदारी व हथियार तस्करी के मामले में भी हैं। अनमोल को पिछले साल नवंबर में अमेरिका में कथित तौर पर अवैध रूप से देश में प्रवेश करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

    एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी ने कहा कि वह कई महीनों से अनमोल के बारे में अमेरिकी अधिकारियों से संपर्क कर रहे थे और उन्हें बताया था कि यह गैंगस्टर अपने पिता की हत्या के मामले में वांछित है।

    मुंबई लाने की मांग

    उन्होंने कहा कि आज हमें उनसे एक मेल मिला कि अनमोल बिश्नोई अब उनके साथ नहीं हैं और (अमेरिकी) संघीय सरकार उन्हें देश से निकाल रही है। उनसे यह मेल मिलने के बाद, मैंने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अधिकारियों को इसकी सूचना दी। उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और अन्य से अनुरोध किया है कि उसे मुंबई लाया जाए।

    मास्टरमाइंड कौन है?

    जीशान सिद्दीकी ने कहा कि मुझे यकीन है कि उसे भी मुंबई लाया जाएगा। अनमोल बिश्नोई और मेरे पिता का एक-दूसरे से कोई लेना-देना नहीं था। इसलिए, चूंकि अनमोल बिश्नोई ने यह किया है और मुंबई पुलिस ने उसका नाम लिया है, इसलिए हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि इस हत्या का मास्टरमाइंड कौन है। मुझे विश्वास है कि एक बार जब वह भारत आ जाएगा, तो मुझे यकीन है कि कानूनी व्यवस्था हमें न्याय दिलाएगी।

    जीशान सिद्दीकी ने इस बात पर भी जोर दिया कि उसके पिता और अनमोल के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी। लेकिन कोई तो था जिसने गैंगस्टर को हत्या करने के लिए कहा था। उन्होंने कहा कि यह एक सुपारी हत्या जैसा लगता है। हमारे लिए इसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। पूरे समाज के लिए, यह जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह सभी की सुरक्षा के लिए है।

    इस तरह की हत्या रोकने के लिए क्या करना चाहिए?

    जब जीशान सिद्दीकी से पूछा गया कि इस तरह के हत्या को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? इस पर उन्होंने कहा कि खुफिया तंत्र बेहतर होना चाहिए। पूछताछ का तंत्र बेहतर होना चाहिए। भविष्य के बारे में बात करने के बजाय, मुझे लगता है कि हमें इसे एक उदाहरण के रूप में स्थापित करना चाहिए। हमें उसे (भारत) पहले ही लाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए।

    उन्होंने आगे कहा कि अब जबकि उसे वास्तव में भारत वापस लाया जा रहा है, हमें और समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें यह पता लगाना होगा कि इसके पीछे कौन था। इससे पूरे देश के लिए एक मिसाल कायम होगी ताकि कोई भी ऐसी जघन्य हत्या को अंजाम न दे और किसी के परिवार को पल भर में बर्बाद न कर दे।


