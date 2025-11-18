Language
    अमेरिका से लाया जा रहा गैंग्सटर लारेंस बिश्नोई का छोटा भाई अनमोल, कई हाई प्रोफाइल अपराधों में शामिल होने का आरोप

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 11:56 PM (IST)

    गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित किया गया है, जिस पर कई गंभीर अपराधों में शामिल होने का आरोप है। मुंबई पुलिस ने उसके प्रत्यर्पण के लिए प्रस्ताव भेजा था। अनमोल पर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड और सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी जैसे मामलों में शामिल होने का आरोप है। एनआईए ने उस पर 10 लाख का इनाम भी घोषित किया था।

    अनमोल बिश्नोई अमेरिका से प्रत्यर्पित

    जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। गैंग्सटर लारेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित कर दिया गया है। उसके बुधवार को यहां पहुंचने की संभावना है। अनमोल पर कई हाई प्रोफाइल अपराधों में शामिल होने के आरोप हैं।

    इनमें एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या, पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या, मुंबई में अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग और कई राज्यों में रंगदारी व हथियार तस्करी के मामले हैं।

    समाचार एजेंसी प्रेट्र के मुताबिक मुंबई पुलिस ने उसके प्रत्यर्पण के सिलसिले में दो बार प्रस्ताव भेजे थे, जिसमें बताया था कि उसके खिलाफ देशभर में गंभीर धाराओं में मामले दर्ज हैं और केंद्र सरकार तय करेगी कि उसे किस एजेंसी की हिरासत में सौंपा जाए।

    हालांकि, ज्यादा संभावना है कि उसे एनआइए को सौंपा जाएगा। इस महीने की शुरुआत में जांच एजेंसियों को पता चला था कि बिश्नोई अमेरिका और कनाडा के बीच लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था और उसे कनाडा में हिरासत में ले लिया गया था।

    हालांकि, बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान को मिले ई-मेल से स्पष्ट हुआ है कि उसे अमेरिका से प्रत्यर्पित किया जा रहा है। उसे अमेरिका में पिछले साल नवंबर में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, वहां उसे अवैध तरीके से प्रवेश के मामले में उसे गिरफ्तार किया गया था।

    कई हाई प्रोफाइल अपराधों में शामिल

    एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी ने बताया कि परिवार ने अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी विभाग में पीडि़त के तौर पर अपना विवरण दर्ज करा रखा है, जिसके तहत उन्हें ई-मेल प्राप्त होते हैं। इसी सिलसिले में एक ई-मेल में बताया गया कि अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से हटा दिया गया है।

    इसका मतलब ये है कि वह अमेरिका में नहीं है। जीशान ने बताया कि ये पता करना जरूरी है कि पिता की हत्या के लिए अनमोल को किसने सुपारी दी थी। गौरतलब है कि पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर 2024 को बांद्रा स्थित उनके बेटे के कार्यालय के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

    इस मामले में अनमोल के बड़े भाई लारेंस बिश्नोई समेत गैंग के तमाम सदस्य पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अनमोल पर पंजाब में दर्ज हैं सात मामले हमारे चंडीगढ़ संवाददाता के मुताबिक पंजाब में अनमोल के खिलाफ सात से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं।

    इनमें हत्या की साजिश, फिरौती, हथियार सप्लाई और गैंग गतिविधियों को बढ़ावा देने जैसे आरोप हैं। सिद्धू मूसेवाला हत्या केस में उसकी कथित भूमिका की जांच की जा रही है, जिसमें कहा गया कि उसने गैंग के सदस्यों को समर्थन और व्यवस्थाएं उपलब्ध कराईं। इससे जुड़े कई इंटरनेट मीडिया पोस्ट भी केस डायरी में शामिल किए गए हैं। हरियाणा और अन्य राज्यों में भी अनमोल के खिलाफ फिरौती और टारगेट किलिंग माड्यूल से जुड़े केस दर्ज हैं।

    कई मामलों में है अनमोल बिश्नोई की तलाश

    अनमोल बिश्नोई गैंग्सटर लारेंस बिश्नोई का छोटा भाई है, जो फिलहाल अहमदाबाद के साबरमती सेंट्रल जेल में बंद है। इंटरपोल ने अनमोल के खिलाफ रेड नोटिस जारी किया था। अनमोल को मोस्ट वांटेड की सूची में शामिल करते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने 10 लाख का इनाम भी घोषित किया था।

    अनमोल पर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या में हमलावरों को मदद करने का भी आरोप है। नकली पासपोर्ट पर भारत से भागा था अनमोलबिश्नोई अप्रैल 2022 में भानु नाम के नकली पासपोर्ट पर भारत से भाग गया था। उसके पास कथित तौर पर रूस का पासपोर्ट है, जिसे उसने फर्जी दस्तावेजों की मदद से तैयार कराया है। यह माना जाता रहा कि वह गोल्डी बरार और दूसरे साथियों के साथ भी संपर्क में था।

    बिश्नोई के खिलाफ 18 मामले दर्ज हैं। उसकी वापसी भारतीय एजेंसियों के लिए बड़ी सफलता है, जो बिश्नोई गिरोह के विस्तारित अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क को ध्वस्त करने का प्रयास कर रही हैं। माना जाता है कि ये नेटवर्क उत्तरी अमेरिका से संचालित हो रहा था।

    अनमोल की वजह से लारेंस-गोल्डी में आई दरार

    इस साल जून में गोल्डी बरार और लारेंस बिश्नोई अलग हो गए थे। ये दोनों पढ़ाई के दौर से अच्छे मित्र थे। अलग होने से पहले दोनों साथ में वसूली, हत्या और ड्रग्स व हथियारों की तस्करी के साथ-साथ अन्य अपराधों में संलिप्त थे। दोनों के बीच अलगाव का कारण भी अनमोल ही था।

    लारेंस बिश्नोई को पता चला था कि बरार और एक अन्य गैंग्सटर रोहित गोदारा ने अनमोल की जमानत में मदद नहीं की थी। अनमोल को अमेरिका में जमानत तो मिल गई लेकिन उसे जीपीएस ट्रैकर पहनकर रहना पड़ता था।

    गोल्डी बरार से अलग होने के बाद लारेंस ने हरियाणा के गैंग्सटर काला राणा के भाई नोनी राणा से हाथ मिला लिया। सलमान खान के घर के बाहर फाय¨रग के मामले में पुलिस ने चार्जशीट में दर्ज किया है कि अनमोल ने शूटर विक्की गुप्ता और सागर पाल को प्रेरित करने के लिए नौ मिनट का भाषण दिया था, जिसका लब्बोलुआब ये था कि इस काम से उन्हें प्रसिद्धि मिलेगी।