    बांद्रा-अमृतसर पश्चिम एक्सप्रेस के दो बार अलग हुए डिब्बे, यात्री सुरक्षित

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 04:12 AM (IST)

    महाराष्ट्र और गुजरात में रविवार को बांद्रा टर्मिनस से अमृतसर जाने वाली पश्चिम एक्सप्रेस के डिब्बों के अलग होने की दो घटनाएं हुईं। पहली घटना वनगांव और दहानू स्टेशनों के बीच और दूसरी संजन स्टेशन पर हुई। पश्चिम रेलवे के अनुसार किसी भी यात्री को चोट नहीं पहुंची और ट्रेन को 25 मिनट बाद रवाना किया गया।

    ट्रेन के डिब्बों के अलग होने की दो घटनाओं ने बढ़ाई चिंता। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र और गुजरात में रविवार को एक घंटे के भीतर बांद्रा टर्मिनस से अमृतसर जाने वाली पश्चिम एक्सप्रेस के डिब्बों के अलग होने की दो घटनाएं सामने आईं। इससे यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है।

    अधिकारियों के अनुसार, पहली घटना दोपहर 1:19 बजे वनगांव और दहानू स्टेशनों के बीच और दूसरी घटना दोपहर लगभग 2:10 बजे गुजरात के संजन स्टेशन पर हुई।

    पश्चिम रेलवे के प्रवक्ता ने क्या कहा?

    पश्चिम रेलवे के एक प्रवक्ता ने कहा कि किसी भी यात्री को कोई चोट नहीं पहुंची। न ही उन्हें किसी तरह की असुविधा हुई। उन्होंने कहा कि समग्र ट्रेन संचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

    शुरुआत में डिब्बों को फिर से जोड़ने के लिए ट्रेन को लगभग 25 मिनट तक रोका गया। इसके बाद दोपहर 1:46 बजे इसे आगे की यात्रा के लिए रवाना किया गया।

    प्रवक्ता के अनुसार, संजन स्टेशन पर ट्रेन का डिब्बा फिर से अलग हो गया। उन्होंने आगे बताया कि वलसाड से कैरिज एंड वैगन (सीएंडडब्ल्यू) कर्मचारियों को मौके पर सहायता के लिए भेजा गया और दोपहर 3:15 बजे मदद के लिए वलसाड से एक लोकोमोटिव इंजन घटना स्थल के लिए रवाना किया गया।

    (न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

