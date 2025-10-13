पश्चिम बंगाल: 15 साल की नाबालिग को रील बनाने का झांसा देकर किया दुष्कर्म, यूट्यूबर पिता और बेटा गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल से एक और दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने 48 वर्षीय मशहूर यूट्यूबर और उसके बेटे को गिरफ्तार किया है। दोनों पर 9वीं कक्षा की छात्रा के साथ दुष्कर्म (West Bengal Rape Case) करने का आरोप है। दोनों ने डांस और कॉमेडी वीडियो की रील बनाने का झांसा देकर छात्रा को फंसाया था।

यह मामला पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले का है। आरोपी यूट्यूबर की पहचान अरबिंदु मोंडल के रूप में हुई है, जिसके यूट्यूब पर 4.3 मिलियन (43 लाख) फॉलोवर्स हैं। पुलिस ने अरबिंदु को 5 दिन की हिरासत में लिया है और उसके बेटे को बाल अपराधी सुधार गृह में भेज दिया गया है।

क्या है पूरा मामला? पुलिस की जांच में पता चला है कि कुछ महीने पहले अरबिंदु और उसके बेटे ने 9वीं कक्षा की छात्रा से संपर्क किया। उसे अपने साथ शॉर्ट्स बनाने का ऑफर दिया। ऐसे में शूटिंग के लिए छात्रा कई बार दोनों के साथ अलग-अलग जगहों पर गई। इस दौरान दोनों ने छिपकर पीड़िता का कपड़े बदले हुए वीडिया बनाया और उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया।

दोनों ने पीड़िता के साथ यौन शोषण किया और वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए उसे चुप रहने के लिए कहा। यही नहीं, अरबिंदु के बेटे ने पीड़िता की मांग में सिंदूर भरकर उससे शादी करने का वादा किया और उसका रेप किया।