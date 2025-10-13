'खुद महिला होते हुए भी...', MBBS छात्रा रेप केस में CM ममता के बयान पर पिता ने दिया जवाब
Durgapur Rape Case: पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक मेडिकल छात्रा से दुष्कर्म के मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। ममता ने कहा था कि पीड़िता आधी रात को बाहर थी, जिस पर पीड़िता के पिता ने आपत्ति जताई। पिता ने कहा कि घटना रात 8-9 बजे हुई थी और ममता का बयान असंवेदनशील है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में 23 वर्षीय मेडिकल छात्रा के साथ दुष्कर्म (Durgapur Rape Case) का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान सियासत गरम हो गई है। वहीं, अब पीड़िता के पिता ने भी सीएम ममता को जवाब दिया है।
पीड़िता के पिता का कहना है कि उनकी बेटी आधी रात को बाहर नहीं गई थी। ममता बनर्जी खुद एक महिला होते हुए असंवेदनशील टिप्पणी कैसे कर सकती हैं?
पीड़िता के पिता ने क्या कहा?
पीड़िता के पिता के अनुसार, "शुक्रवार की रात लगभग 8 बजे से 9 बजे के बीच में मेरी बेटी का यौन उत्पीड़न हुआ था। इसके बावजूद सीएम घटना पर झूठे दावे करते हुए कह रही हैं कि यह आधी रात का मामला है।"
ममता बनर्जी ने महिलाओं को रात में बाहर निकलते समय सावधानी बरतने की सलाह दी थी। इसपर सीएम ममता की आलोचना करते हुए पीड़िता के पिता ने कहा, "खुद एक महिला होते हुए भी वो ऐसे असंवेदनशील बयान कैसे दे सकती हैं कि महिलाओं को रात को बाहर नहीं जाना चाहिए।"
पुलिस ने दिया अपडेट
बालासोर के एएसपी निरंजन बेहेरा के अनुसार,
हम पश्चिम बंगाल पुलिस से बातचीत कर रहे हैं। हमने जांच पर भी नजर डाली है, जो सही चल रही है। 36 घंटों के भीतर पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ जारी है।
दुर्गापुर दुष्कर्म मामला
बता दें कि पीड़िता ओडिशा के बालासोर की रहने वाली है। वो दुर्गापुर स्थित एक प्राइवेट कॉलेज में मेडिकल की छात्रा थी। शुक्रवार की रात को पीड़िता अपने दोस्त के साथ बाहर निकली थी। उसी दौरान 3 युवक उसे जबरन जंगल में ले गए, जहां उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया।
ममता बनर्जी का बयान
घटना पर टिप्पणी करते हुए बीते दिन ममता बनर्जी ने कहा था कि पीड़िता रात को 12:30 बजे हॉस्टल से बाहर कैसे निकली? सीएम ने सभी छात्रा और खासकर दूसरे राज्यों से आईं छात्राओं से अपील की कि वो रात में बाहर न जाएं और हॉस्टल के नियमों का पालन करें।
