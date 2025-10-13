'खुद महिला होते हुए भी...', MBBS छात्रा रेप केस में CM ममता के बयान पर पिता ने दिया जवाब

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में 23 वर्षीय मेडिकल छात्रा के साथ दुष्कर्म (Durgapur Rape Case) का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान सियासत गरम हो गई है। वहीं, अब पीड़िता के पिता ने भी सीएम ममता को जवाब दिया है।

पीड़िता के पिता का कहना है कि उनकी बेटी आधी रात को बाहर नहीं गई थी। ममता बनर्जी खुद एक महिला होते हुए असंवेदनशील टिप्पणी कैसे कर सकती हैं? पीड़िता के पिता ने क्या कहा? पीड़िता के पिता के अनुसार, "शुक्रवार की रात लगभग 8 बजे से 9 बजे के बीच में मेरी बेटी का यौन उत्पीड़न हुआ था। इसके बावजूद सीएम घटना पर झूठे दावे करते हुए कह रही हैं कि यह आधी रात का मामला है।"

ममता बनर्जी ने महिलाओं को रात में बाहर निकलते समय सावधानी बरतने की सलाह दी थी। इसपर सीएम ममता की आलोचना करते हुए पीड़िता के पिता ने कहा, "खुद एक महिला होते हुए भी वो ऐसे असंवेदनशील बयान कैसे दे सकती हैं कि महिलाओं को रात को बाहर नहीं जाना चाहिए।"