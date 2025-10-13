'नारीत्व पर कलंक...', दुर्गापुर में MBBS छात्रा रेप केस में ममता बनर्जी के बयान पर बीजेपी ने क्या कहा?

क्या था ममता बनर्जी का बयान?

बता दें कि ममता बनर्जी ने छात्राओं से देर रात बाहर न निकलने की अपील की है। खासकर जो छात्राएं दूसरे राज्य से पश्चिम बंगाल में आईं हैं, उन्हें हॉस्टल के नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है। सीएम ममता बनर्जी का यह बयान दुर्गापुर रेप कांड के बाद सामने आया।

दुर्गापुर दुष्कर्म मामला

ओडिशा से दुर्गापुर के एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने आई MBBS की छात्रा खाना खाने के लिए अपने दोस्त के साथ बाहर निकली थी, तभी 3 लोगों ने उसका अपहरण कर लिया और जंगल में ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।