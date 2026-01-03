'बांग्लादेशी' की शिनाख्त करने पर महिला बीएलओ की जूते से पिटाई

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल के हुगली जिले के डानकुनी इलाके में 'बांग्लादेशी' की शिनाख्त करने पर एक महिला बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) की जूते से पिटाई की गई। पीडि़ता का नाम बिमली टुडु हांसदा है। उन्होंने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है।

बिमली ने बताया कि उन्होंने एसआइआर संबंधी कार्य के तहत अब्दुल रहीम गाजी नामक व्यक्ति की बांग्लादेशी नागरिक के तौर पर शिनाख्त कर अपने उच्च अधिकारियों को सूचित किया था। इसी को लेकर गाजी व उसके परिवार के सदस्यों ने उन्हें मारा-पीटा।

डानकुनी नगरपालिका के दो नंबर वार्ड के पांच नंबर बूथ की बीएलओ बिमली ने दावा किया कि गाजी का नाम मतदाता सूची में नहीं है। वह ब‌र्द्धमान में रहने वाले एक व्यक्ति को अभिभावक बताकर अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराने का प्रयास कर रहा है।

दूसरी तरफ स्थानीय तृणमूल नेताओं ने बिमली की कार्य पद्धति पर प्रश्न उठाया है। कहा कि बीएलओ अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम कर रही हैं। गाजी छह नंबर बूथ के निवासी हैं जबकि बिमली के दायित्व में पांच नंबर बूथ है।