Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बंगाल में मतदाता सूची SIR के तहत 6.56 करोड़ से अधिक फॉर्म बांटे गए, फरवरी में आएगी वोटर लिस्ट

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 05:24 AM (IST)

    बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) की प्रक्रिया के तहत बुधवार शाम चार बजे तक 6.98 करोड़ गणना प्रपत्रों के वितरण का काम पूरा हो चुका है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय से इसकी जानकारी दी गई है। 2025 की मतदाता सूची के अनुसार बंगाल में मतदाताओं की कुल संख्या 7.6 करोड़ है।   

    prefferd source google
    Hero Image

    बंगाल में 6.98 करोड़ से अधिक गणना प्रपत्र वितरित (सांकेतिक तस्वीर)

    राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) की प्रक्रिया के तहत बुधवार शाम चार बजे तक 6.98 करोड़ गणना प्रपत्रों के वितरण का काम पूरा हो चुका है।

    राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय से इसकी जानकारी दी गई है। 2025 की मतदाता सूची के अनुसार बंगाल में मतदाताओं की कुल संख्या 7.6 करोड़ है।

    चुनाव आयोग अगले दो दिनों में गणना प्रपत्रों के वितरण का काम पूरा करना चाहता है। इसे लेकर राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज अग्रवाल ने समस्त निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक की।

    मालूम हो कि राज्य के कुछ स्थानों में अब तक काफी कम संख्या में गणना प्रपत्र वितरित हुए हैं। दूसरी तरफ बंगाल में बीएलए की संख्या भी क्रमश: बढ़ रही है।

    तृणमूल कांग्रेस अब तक 180 बीएलए-1 व 54,310 बीएलए-2 की नियुक्ति कर चुकी है, वहीं भाजपा के बीएलए-1 की संख्या 339 व बीएलए-2 की 48,023 हो चुकी है।

    माकपा 213 बीएलए-1 व 35,728 बीएलए-2 की नियुक्ति के साथ तीसरे स्थान पर है। कांग्रेस अभी भी काफी पिछड़ी हुई है। वह 209 बीएलए-1 व 10,240 बीएलए-2 की ही नियुक्ति कर पाई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें