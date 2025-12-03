Language
    पश्चिम बंगाल: मां-बाप ने नवजात को सड़क पर फेंका, फिर आवारा कुत्तों ने जो किया वो दिल खुश कर देगा

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 11:00 AM (IST)

    पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में एक नवजात शिशु को सड़क पर लावारिस छोड़ दिया गया। कुछ ही घंटे पहले जन्मे इस बच्चे को रात भर आवारा कुत्तों ने सुरक्षित रख ...और पढ़ें

    आवारा कुत्तों ने रातभर की नवजात बच्चे की सुरक्षा। प्रतीकात्मक तस्वीर

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले से चौंकाने वाली घटना सामने आई है। किसी ने एक नवजात बच्चे को कंबल में लपेटकर सड़क पर फेंक दिया। बच्चे का जन्म कुछ ही घंटों पहले हुआ था। बच्चा पूरी रात सड़क पर रोता रहा और उसकी रक्षा गली के आवारा कुत्तों ने की।

    आवारा कुत्तों से अक्सर लोगों को शिकायत रहती हैं कि वो बेवजह राह चलते लोगों को काट लेते हैं। मगर, नादिया में इसका ठीक उलटा देखने को मिला है। गली के आवारा कुत्ते रातभर नवजात बच्चे को घेरकर बैठे रहे और किसी को बच्चे के आसपास भी नहीं भटकने दिया।

    सड़क पर लावारिस पड़ा था नवजात

    स्थानीय निवासियों के लिए यह घटना किसी आश्चर्य से कम नहीं है। सर्दियों की रात में जहां पूरी गली सुनसान थी, वहीं रेलवे कालोनी के बाथरूम के सामने एक नवजात बच्चा लावारिस हालत में पड़ा मिला। बच्चे को कंबल में लपेटा गया था। आसपास कोई सुराग नहीं था कि बच्चे के बारे में कुछ भी पता चल सके।

    लोगों ने बच्चे के रोने के किया नजरअंदाज

    स्थानीय निवासियों के अनुसार, रात भर बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन सभी को लगा कि शायद किसी के घर में बच्चा बीमार है और वही रो रहा है। किसी तो बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बच्चा ठंड में सड़क पर पड़ा है। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर कुत्तों ने चारों तरफ से उसे घेर लिया और रातभर वहीं बैठे रहे।

    सुबह होते ही जब लोगों की नजर पड़ी, तो कुत्ते गोला बनाकर बैठे थे और बीच में कंबल की गठरी पड़ी थी। लोगों ने पास जाने की कोशिश की, तो कुत्तों ने उन्हें रास्ता दे दिया। कंबल खोलने पर उसमें नवजात बच्चा मिला।

    बच्चे को अस्पताल में किया भर्ती

    बच्चे की स्थिति काफी नाजुक बताई जा रही है। उसे महेशगंज अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां से उसे कृष्णानगर सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि बच्चे को कोई चोट नहीं लगी है। उसे सिर पर थोड़ा सा खून लगा था, जो शायद पैदा होने के बाद का है। जन्म के कुछ मिनट बाद ही बच्चे को सड़क पर फेंक दिया गया था।

    पुलिस को शक है कि कालोनी के ही किसी व्यक्ति ने जानबूझकर बच्चे को सुनसान सड़क पर छोड़ दिया। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और बच्चे के माता-पिता का पता लगाने की कोशिश में जुटी है।

