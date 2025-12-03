Language
    'बहुत कुछ मिस कर रही हो', CM सिद्दरमैया ने 'शुद्ध शाकाहारी' पत्रकार से चिकन-अंडे पर की मजेदार बातचीत

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 09:47 AM (IST)

    कर्नाटक कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही खींचतान अब खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री सिद्दरमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने साथ में नाश्ता क ...और पढ़ें

    Hero Image

    CM सिद्दरमैया ने 'शुद्ध शाकाहारी' पत्रकार से चिकन-अंडे पर की बातचीत (फोटो- @DKShivakumar)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक कांग्रेस में सीएम पद को लेकर खींचतान खत्म हो गया है। हाल ही में मुख्यमंत्री सिद्दरमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने ब्रेकफास्ट मीटिंग की। इस दौरान दोनों नेताओं ने यह बताया कि हम लोगों के बीच कोई मतभेद नहीं है। हम एकजुट होकर सरकार चला रहे हैं।

    ब्रेकफास्ट मीटिंग के दौरान मुख्यमंत्री सिद्दरमैया ने वहां मौजूद एक महिला पत्रकार से कहा कि अगर आप शुद्ध शाकाहारी हैं तो जीवन में बहुत कुछ जरूर मिस कर रही हैं।

    क्या बोले CM सिद्दरमैया?

    दरअसल, ब्रेकफास्ट मीटिंग के दौरान सिद्दरमैया ने महिला पत्रकाल से पूछा क्या आपको चिकन पसंद है, इस पर पत्रकार ने कहा कि वो शुद्ध शाकाहारी हैं। इस पर सीएम ने पूछा शुद्ध का क्या मतलब है और क्या आप अंडे भी नहीं खाती। इस पर महिला पत्रकाल ने कहा नहीं कुछ नहीं, तो सीएम ने कहा कि आप जीवन में बहुत कुछ मिस कर रही हैं।

    बता दें कि यह बातचीत उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के साथ नाश्ते पर बैठक के दौरान हुई। बैठक के लिए मुख्यमंत्री सिद्दरमैया सदाशिवनगर स्थिति उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के आवास पर पहुंचे, जहां शिवकुमार और उनके भाई डीके सुरेश ने उनका स्वागत किया।


    दोनों नेताओं की यह मुलाकात आंतरिक मतभेदों की अटकलों के बीच कांग्रेस नेतृत्व द्वारा एकता प्रदर्शित करने के लिए जारी प्रयास के तहत आयोजित की गई थी। दोनों नेताओं ने दोहराया कि वे भाई हैं और इस बात पर जोर दिया कि पार्टी के भीतर कोई मतभेद नहीं है।

    नाश्ते की मेन्यू

    बैठक के मेन्यू के मुताबिक, नाश्ते में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों व्यंजन परोसे गए। डीके शिवकुमार के लिए शाकाहारी व्यंजन परोसे गए थे। वहीं, मुख्यमंत्री सिद्दरमैया के लिए नाटी कोली (देसी चिकन) जिसे शिवकुमार की पत्नी उषा द्वारा पारंपरिक मैसूर शैली में पकाया गया था। इसके अलावा मेन्यू में अलग-अलग आइटम थे।

