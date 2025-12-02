Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'राजनीति स्थायी नहीं है...' नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच सिद्दरमैया का बड़ा बयान

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 09:32 PM (IST)

    कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरमैया ने उप-मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के घर नाश्ता किया और दोनों ने एकजुटता का संदेश दिया। सिद्दरमैया ने कहा कि वे मिलकर स ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में सत्ता संघर्ष खत्म होने का संदेश देने के लिए अब मुख्यमंत्री सिद्दरमैया राज्य के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के घर नाश्ते पर पहुंचे और कहा कि उनके और डिप्टी सीएम के बीच कोई मतभेद नहीं है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वे भाइयों की तरह एकजुट होकर सरकार चला रहे हैं। उन्होंने यह दोहराया कि नेतृत्व के मुद्दे पर वह और शिवकुमार कांग्रेस हाईकमान के निर्णय का पालन करेंगे। जब हाईकमान निर्णय लेगा तब शिवकुमार सीएम बनेंगे।

    'राजनीति स्थायी नहीं' बयान से अटकलें तेज

    इस बीच, एक प्रसारित वीडियो में सिद्दरमैया को यह कहते सुना गया, 'राजनीति स्थायी नहीं है।' उनकी इस टिप्पणी से मुख्यमंत्री पद को लेकर अटकलें फिर तेज हो गई हैं। कर्नाटक के सीएम सिद्दरमैया ने मंगलवार को शिवकुमार के घर पर नाश्ता किया।

    इससे पहले मुख्यमंत्री पद को लेकर जारी रस्साकशी के बीच शनिवार को पार्टी हाईकमान के निर्देश पर शिवकुमार नाश्ते पर सिद्दरमैया के आवास पहुंचे थे। राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बाद दोनों की यह पहली बैठक थी। बाद में दोनों नेताओं ने संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस में एकजुटता का दावा करते हुए कहा था कि उनके बीच कोई मतभेद नहीं है और भविष्य में भी वे एकजुट रहेंगे।

    सिद्दरमैया और शिवकुमार ने नाश्ते पर की मुलाकात

    मंगलवार को नाश्ते पर शिवकुमार से बातचीत के बाद सिद्दरमैया ने पत्रकारों से कहा, 'कोई मतभेद नहीं है। डीके शिवकुमार और मैं एकजुट हैं। हम एकजुट होकर सरकार चलाते हैं और भविष्य में भी हम एकजुट होकर सरकार चलाएंगे।'

    राज्य में नेतृत्व के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि शनिवार को मुख्यमंत्री आवास पर नाश्ते पर बातचीत में तय किया गया था कि दोनों ही लोग हाईकमान के फैसले का पालन करेंगे। शिवकुमार ने नाश्ते पर बुलाया था। यह पूछे जाने पर कि शिवकुमार कब मुख्यमंत्री बनेंगे, इस पर सिद्दरमैया ने कहा, 'जब हाईकमान कहेगा।' अभी तक हाईकमान की तरफ से इस मामले पर किसी भी फैसले की समय-सीमा के बारे में जानकारी नहीं मिली है।

    पत्रकारों से वार्ता के दौरान शिवकुमार ने ज्यादा नहीं बोला, लेकिन एक सवाल पर कहा कि कांग्रेस के सभी विधायक एकजुट हैं और कोई मतभेद नहीं है। इससे पहले सोमवार को शिवकुमार ने कहा था कि वह और मुख्यमंत्री भाइयों की तरह काम कर रहे हैं।

    बता दें कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने की अटकलें उस समय तेज हो गई थीं, जब 20 नवंबर को राज्य की कांग्रेस सरकार के ढाई वर्ष पूरे हो गए थे। कुछ नेताओं का दावा है कि 2023 में मुख्यमंत्री सिद्दरमैया और शिवकुमार के बीच कथित सत्ता साझेदारी को लेकर समझौता हुआ था।

    सिद्दरमैया का वीडियो प्रसारित

    इस बीच, सिद्दरमैया का एक वीडियो प्रसारित हुआ, जिसमें उन्हें विधायक बेलूरू गोपाल कृष्ण के साथ अनौपचारिक बातचीत में यह कहते सुना जा सकता है, 'जो होना है, होने दो। क्या राजनीति मेरे पिता की जागीर है। राजनीति स्थायी नहीं है।' हालांकि विधानसभा से निकलते समय हुई इस बातचीत का संदर्भ स्पष्ट नहीं है, लेकिन इस टिप्पणी को राज्य में मुख्यमंत्री परिवर्तन की अटकलों से जोड़कर देखा जा रहा है।

    (न्यूज एजेंसी PTI के इनपुट के साथ)