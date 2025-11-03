TMC के पूर्व मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक पर हमला, युवक ने मुक्का मारकर सड़क पर गिराया; आरोपी गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, कोलकाता। राशन वितरण घोटाले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए बंगाल के पूर्व वन मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक (Jyotipriya Malik) पर रविवार को कोलकाता के साल्टलेक इलाके में उनके घर के सामने एक अज्ञात व्यक्ति ने हमला किया। पुलिस के अनुसार, हमलावर ने पूर्व मंत्री के चेहरे पर मुक्का मारा और उन्हें सड़क पर धकेल दिया।

घटना के बाद पुलिस ने आरोपित युवक को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि आरोपित ने तृणमूल विधायक पर हमला क्यों किया। पुलिस सूत्रों के अनुसार, मल्लिक, जिन्हें बालू दा के नाम से भी जाना जाता है, इस दिन उत्तर 24 परगना जिले के हाबरा से साल्टलेक स्थित अपने घर आए थे।

साल्टलेक स्थित उनके घर में उनका एक कार्यालय भी है। कार्यालय में प्रवेश करते समय एक युवक आया और उनके चेहरे पर मुक्का मारा, जिससे वह सड़क पर गिर पड़े। वह मदद के लिए चिल्लाए। तभी मल्लिक के कार्यालय में मौजूद कुछ तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता युवक को रोकने के लिए दौड़ पड़े।

पुलिस ने किया गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस सूत्रों के अनुसार, युवक मल्लिक पर इस तरह टूट पड़ा था कि तीन-चार लोग भी उसे रोक नहीं पाए। और तृणमूल कार्यकर्ताओं के शामिल होने के बाद मल्लिक को आखिरकार बचा लिया गया। पुलिस को घटना की सूचना तुरंत दी गई। पुलिसकर्मियों ने युवक को गिरफ्तार कर लिया। पूर्व मंत्री के चेहरे पर मामूली चोटें आईं। हालांकि, वह फिलहाल ठीक हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ी।

दोपहर तीन बजे से घर के सामने कर रहा था इंतजार मल्लिक के करीबी सूत्रों के अनुसार, तृणमूल विधायक आरोपित को नहीं जानते। मल्लिक के घर के सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पता चला कि युवक रविवार दोपहर तीन बजे से ही उनके घर के सामने इंतज़ार कर रहा था। आरोपित एक बार गायब हो गया था। हालांकि, कुछ देर बाद, वह मल्लिक के घर के सामने फिर से प्रकट हुआ और उनके वहां पहुंचते ही उन पर हमला कर दिया।