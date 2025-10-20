दुर्गापुर गैंगरेप केस के 2 आरोपियों ने कोर्ट में दायर की याचिका, बनना चाहते हैं सरकारी गवाह
Durgapur Gangrape Case: पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक एमबीबीएस छात्रा के गैंगरेप मामले में दो आरोपी, एसके रियाजुद्दीन और एसके सफीक, सरकारी गवाह बनने को तैयार हो गए हैं। उन्होंने स्थानीय अदालत में अपना गुनाह कबूलने की अनुमति मांगी है। पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन पर मुकदमा चल रहा है। यह घटना 10 अक्टूबर को हुई थी, जब छात्रा का अपहरण कर जंगल में दुष्कर्म किया गया था। अब इस मामले में जल्द ही अदालत में सुनवाई हो सकती है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में MBBS छात्रा का गैंगरेप मामला एक बार फिर चर्चा में है। मामले में गिरफ्तार किए गए 2 आरोपी सरकारी गवाह बनने को तैयार हैं। उन्होंने स्थानीय अदालत में याचिका दायर करते हुए अपना गुनाह कबूलने की इजाजत मांगी है।
छात्रा के गैंगरेप में शामिल एसके रियाजुद्दीन औ एसके सफीक ने रविवार को अदालत का दरवाजा खटखटाया है। उनका कहना है कि गैंगरेप में वो अपनी भूमिका साफ करना चाहते हैं।
पुलिस ने क्या कहा?
गैंगरेप केस की जांच कर रही पुलिस का कहना है कि अगर कोर्ट दोनों की याचिका मंजूर कर लेती है, तो मुकदमे के दौरान दोनों को सरकारी गवाह माना जाएगा। बता दें कि 10 अक्टूबर को हुए दुर्गापुर रेप केस में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनपर ट्रायल चल रहा है।
10 अक्टूबर की रात को दुर्गापुर के एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने वाली MBBS की छात्रा अपने दोस्त वसीफ अली के साथ बाहर गई थी। इसी दौरान 3 लोगों ने छात्रा को अगुवा किया और जंगल में ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।
कल हो सकती है सुनवाई
पुलिस ने तीनों आरोपियों समेत छात्रा के दोस्त को भी हिरासत में लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रविवार को रियाजुद्दीन और सफीक को 2 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा था। इसी बीच दोनों आरोपी सरकारी गवाह बनने को राजी हो गए हैं। अब 21 अक्टूबर यानी कल इस मामले पर अदालत में सुनवाई हो सकती है।
