Weather Update Today: अगले 5 दिनों में इन राज्यों में होगी जमकर बारिश, IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट; जानें दिल्ली-UP का हाल

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और गोवा में दिन में भारी बारिश की चेतावनी दी है। यहां के लिए IMD ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। IMD ने X (पूर्व में ट्विटर) पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, 'अगले 5 दिनों के दौरान दक्षिण-पश्चिम प्रायद्वीपीय भारत में भारी से बहुत भारी बारिश और पूर्वोत्तर और आसपास के पूर्वी भारत में भारी बारिश की संभावना है।'

IMD की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 16 जुलाई तक गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और तेलंगाना में 'भारी वर्षा' का अनुमान जताया है। आंध्र प्रदेश में रविवार और सोमवार को भारी बारिश होने की उम्मीद है।

