Weather Update: दिल्लीवालों को अभी बारिश से नहीं मिलेगी राहत, राजस्थान-MP पर भी आफत; पढ़ें अपने राज्य का हाल

Weather Update Today दिल्ली हरियाणा पंजाब और हिमाचल अभी तक बाढ़ की चपेट में है। इस बीच मौसम विभाग ने फिर बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजधानी दिल्ली यूपी और उत्तराखंड में आज से अगले कुछ दिनों तक वर्षा की संभावना जताई गई है। यमुना नदी के जलस्तर में अभी तक गिरावट देखने को नहीं मिली है। जिसके चलते राजघाट आईटीओ और मयूर विहार जैसे कई इलाके जलमग्न है।

HighLights राजधानी दिल्ली में अभी बारिश का दौर थमने वाला नहीं है। मौसम विभाग ने हिमाचल और उत्तराखंड के लिए अगले दो दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया। हरियाणा में भी 3 दिन बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। उत्तर भारत के कई राज्यों में मानसून की बारिश कहर बनकर बरसी है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल अभी तक बाढ़ की चपेट में है। इस बीच मौसम विभाग ने फिर बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजधानी दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड में आज से अगले कुछ दिनों तक वर्षा की संभावना जताई गई है। पूरे हफ्ते भीगेंगे दिल्लीवाले मौसम विभाग के अनुसार, राजधानी में अभी बारिश का दौर थमने वाला नहीं है। इस पूरे हफ्ते बारिश होने का अनुमान है, जो हल्की से मध्यम तक हो सकती है। उधर, यमुना नदी के जलस्तर में अभी तक बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली है। जिसके चलते राजघाट, आईटीओ और मयूर विहार जैसे कई इलाके जलमग्न है। UP-बिहार के लिए अलर्ट जारी IMD के अनुसार, आने वाले दो दिनों तक यूपी और बिहार के कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश होगी। यूपी के लखनऊ, मेरठ, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़ में मध्यम बारिश का अनुमान है। वहीं, बिहार के पटना में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल और उत्तराखंड में लगातार दो दिन बारिश मौसम विभाग ने हिमाचल और उत्तराखंड के लिए अगले दो दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। हरिद्वार को खासकर अलर्ट किया गया है। बता दें कि हिमाचल और उत्तराखंड में पहले से ही नदी-नाले उफान पर हैं। कई जगह भूस्खलन होने की भी खबरें सामने आई है। इन राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिण भारत में एक बार फिर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं, 18 और 19 जुलाई को मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, विदर्भ और तेलंगाना में भी तेज बारिश होने की संभावना है। अगले 7 दिनों के दौरान कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। हरियाणा और पंजाब में भी 3 दिन बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

