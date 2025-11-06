Language
    जम्मू-उत्तराखंड में बर्फबारी शुरू, महाराष्ट्र-कर्नाटक में आज होगी बारिश; जानें दिल्ली-यूपी के मौसम का हाल

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 05:45 AM (IST)

    दिल्ली- एनसीआर में इन दिनों ठंड महसूस की जा रही है। दूसरी तरफ प्रदूषण से भी लोगों का बुरा हाल है। मौसम विभाग ने गुरुवार को दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में बदरीनाथ, केदारनाथ व हेमकुंड साहिब समेत हिमालय की चोटियों में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई।

    जम्मू-उत्तराखंड में बर्फबारी शुरू, महाराष्ट्र-कर्नाटक आज होगी बारिश (फोटो- एएनआई)

    जागरण टीम, नई दिल्ली। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में पहाड़ों पर हिमपात और मैदानी क्षेत्रों में वर्षा से ठंड बढ़ गई है। कई जगहों पर न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे चला गया है।

     सोनमर्ग, गुरेज, दूधपथरी, कुपवाड़ा में हुई बर्फबारी

    जम्मू-कश्मीर में मंगलवार शाम से बुधवार तड़के तक विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग समेत घाटी के ऊपरी इलाके सोनमर्ग, गुरेज, दूधपथरी, कुपवाड़ा के फरकिन टॉप इलाके में बर्फबारी हुई।

    जम्मू के इन इलाकों में भी हुई बर्फबारी

    जम्मू संभाग के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल नत्था टॉप में बर्फबारी हुई। सैलानियों का तांता लग गया है। कारगिल व लेह के खरदोंगला, जंगला और शिंकुला सहित ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की से मध्यम बर्फबारी हुई। द्रास की तरफ जोजिला सुरंग क्षेत्र में 1-2 इंच तक बर्फ जमा हो गई है।

    बदरीनाथ, केदारनाथ में बिछी बर्फ की चादर

    उत्तराखंड में बदरीनाथ, केदारनाथ व हेमकुंड साहिब समेत हिमालय की चोटियों में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। साथ ही आसपास के निचले क्षेत्रों में हल्की वर्षा के दौर होते रहे। मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना रहा।

    हिमाचल प्रदेश के इन जिलों में हुआ हिमपात

    हिमाचल प्रदेश के रोहतांग, बारालाचा, शिंकुला, कुंजुम व धौलाधार में हिमपात हुआ है। लाहुल स्पीति के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी हल्का हिमपात हुआ। हिमपात के कारण मनाली-लेह व दारचा-जांस्कर मार्ग हिमपात के कारण सुबह बंद हो गए थे, जिन्हें शाम को बहाल कर दिया गया।

    लाहुल स्पीति जिले में न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे चला गया है। मंगलवार रात से बुधवार सुबह तक कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान माइनस 2.2 डिग्री, ताबो में माइनस 1.8 डिग्री और केलंग में माइनस 0.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

    तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में होगी बारिश

    अगले 24 घंटे के दौरान, अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। उत्तर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

    मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में कहीं-कहीं हल्की बारिश संभव है। उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के अधिकांश भागों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट की संभावना है।

    महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और गुजरात के कुछ इलाकों में छह नवंबर तक आंधी-तूफान के साथ तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल, उत्तराखंड, मेघालय,त्रिपुरा, मइपुर और मिजोरम में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

    आज हरियाणा पंजाब में हो सकती है बारिश

    दिल्ली- एनसीआर में इन दिनों ठंड महसूस की जा रही है। दूसरी तरफ प्रदूषण से भी लोगों का बुरा हाल है। मौसम विभाग ने गुरुवार को दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है। बारिश से दिल्ली में प्रदूषण के स्तर कमी आने की संभावना है।