तमिलनाडु, केरल में बारिश तो हिमाचल-उत्तराखंड में बर्फबारी का अनुमान, इन राज्यों में पड़ेगी कड़ाके की ठंड

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली एनसीआर समेत देशभर के कई राज्यों में ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में 15 नवंबर तक शीतलहर का अलर्ट है। तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में आज और कल हल्की बारिश हो सकती है। वहीं, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी की संभावना है। आइए जानते हैं देशभर के मौसम का हाल...

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, दक्षिण भारत के राज्यों में बारिश की संभावना है। अगले 24 घंटे के दौरान केरल, तमिलनाडु और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। उत्तरी तमिलनाडु, दक्षिणी केरल और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

इन राज्यों में बर्फबारी उत्तराखंड-हिमाचल में बर्फबारी की संभावना है। लाहौल स्पीति और मनाली में भारी बर्फ गिरने का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान 0°C से नीचे पहुंच गया है। अगर बात करें उत्तराखंड के मौसम की तो चमोली, नैनीताल, मसूरी और रुद्रप्रयाग में शीतलहर का कहर बढ़ने वाला है। शीतलहर के साथ इन राज्यों के तापमान में गिरावट देखने को मिलेगा।

दिल्ली एनसीआर के मौसम का हाल अगर बात करें दिल्ली एनसीआर के मौसम की तो यहां प्रदूषण से हाल बेहाल हैं। यहां स्मॉग के साथ-साथ फॉग ने भी जगह ले ली है। दिल्ली का एक्यूआइ बहुत गंभीर श्रेणी में है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार बुधवार को दिल्ली का एक्यूआइ 418 रहा। बुधवार को भी देश भर में सर्वाधिक प्रदूषित दिल्ली ही रही।

जम्मू कश्मीर के मौसम का हाल मौसम विभाग के अनुसार, जम्मू-कश्मीर में 16 नवंबर को पश्चिमी विक्षोभ के दोबारा एक्टिव होने से हल्की हवाओं के साथ बारिश होने का अनुमान है। इस दौरान कुछ जगहों पर बर्फबारी भी होगी और घना कोहरा छाया रहेगा।

यूपी में बढ़ेगी सर्दी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों मौसम साफ है। तेज धूप होने से दिन का तापमान तो सामान्य है, लेकिन पछुआ हवा ने न्यूनतम तापमान में लगातार दूसरे दिन गिरावट जारी रही। मौसम विभाग के अनुसार आज यानी गुरुवार से लखनऊ समेत पूर्वी यूपी के अधिकतर जिलों में हल्की ठंड बढ़ेगी। न्यूनतम तापमान में तीन डिग्री सेल्सियस तक कमी के पूर्वानुमान हैं।