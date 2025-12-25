उत्तर भारत में घने कोहरे का कहर: कई राज्यों में येलो अलर्ट; यातायात पर असर

Language
    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 10:58 PM (IST)

    उत्तर भारत में घने कोहरे का कहर: कई राज्यों में येलो अलर्ट (फोटो- एएनआई)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर भारत के कई राज्यों में घने कोहरे और ठंड का दौर जारी है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड समेत कई क्षेत्रों में घने से बहुत घने कोहरे की चेतावनी जारी की है।

    26 और 27 दिसंबर को येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें सुबह-शाम कम विजिबिलिटी और शीतलहर की संभावना जताई गई है। कोहरे के कारण उड़ानों और ट्रेनों में देरी हो रही है, यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा से पहले स्टेटस चेक करें।

    IMD की चेतावनी और पूर्वानुमान

    घना कोहरा: उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में 31 दिसंबर तक, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड में 29 दिसंबर तक सुबह घना कोहरा छाए रहने की संभावना।

    बिहार: 26 से 28 दिसंबर तक रात और सुबह घना कोहरा।

    शीतलहर: उत्तराखंड में 26 दिसंबर तक, बिहार व पूर्वी उत्तर प्रदेश में 28 दिसंबर तक, उत्तर-पश्चिम भारत में 26-27 दिसंबर को शीतलहर का असर।

    येलो अलर्ट: दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश आदि में 26-27 दिसंबर को घने कोहरे के लिए।

    दिल्ली-NCR का मौसम

    पिछले दो दिनों में दिल्ली-NCR को कोहरे और ठंड से कुछ राहत मिली थी, लेकिन 26-27 दिसंबर को फिर घना कोहरा लौटने की संभावना है। 24 दिसंबर को कुछ इलाकों में हल्का-मध्यम कोहरा रहा, IGI एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी 100 मीटर तक गिर गई थी। दिन में धूप निकली, अधिकतम तापमान 22.7°C (सामान्य से 2°C अधिक) और न्यूनतम 10.2°C (सामान्य से 2.7°C अधिक) दर्ज किया गया।25 दिसंबर को आंशिक बादल छाए रहेंगे, सुबह उथला कोहरा। न्यूनतम तापमान 6-9°C और अधिकतम 21-23°C रहने का अनुमान।

    यातायात पर असर

    कोहरे के कारण दिल्ली, अमृतसर, जम्मू, पटना आदि शहरों में उड़ानें प्रभावित। इंडिगो, स्पाइसजेट सहित कई एयरलाइंस ने अलर्ट जारी किया है। ट्रेनें भी कई घंटे देरी से चल रही हैं। यात्रियों से अपील है कि एयरपोर्ट जाने से पहले फ्लाइट स्टेटस चेक करें।उत्तर भारत में सर्दी का यह दौर नए साल तक जारी रह सकता है।

    आईएमडीके अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के कारण हिमालयी क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी भी संभव है। सर्दी और कोहरे से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहनें और जरूरी यात्रा ही करें।

     

     