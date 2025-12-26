हाय सर्दी... कश्मीर में जम गईं डल झील की सतहें, दिल्ली-NCR की रफ्तार थमी; पहाड़ों पर बर्फबारी का अलर्ट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर भारत में आज कड़ाके की ठंड और शीतलहर का प्रभाव जारी है। कश्मीर से लेकर दिल्ली तक सर्दी ने जनजीवन प्रभावित कर दिया है। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं ने मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ा दी है। कश्मीर में 40 दिनों की सबसे भीषण ठंड की अवधि चिल्ला-ए-कलां अपने चरम पर है। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में 26 और 27 दिसंबर को येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें सुबह-शाम कम विजिबिलिटी और शीतलहर की संभावना जताई गई है।

डल झील और पानी के नलों में बर्फ जमने लगी है श्रीनगर मौसम विभाग के अनुसार, न्यूनतम तापमान शून्य से 3 से 5 डिग्री नीचे चला गया है। डल झील और पानी के नलों में बर्फ जमने लगी है, जिससे स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गुलमर्ग और पहलगाम में सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं।

दिल्ली में कोहरा बढ़ती ठंड और कोहरे को देखते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बच्चों और बुजुर्गों को सुबह-शाम घर के अंदर रहने की सलाह दी है। दिल्ली में आज सुबह विजिबिलिटी (दृश्यता) काफी कम रही। सफदरजंग वेधशाला के अनुसार, न्यूनतम तापमान 7°C से 9°C के बीच दर्ज किया गया है।

कोहरे के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर कई उड़ानों को डायवर्ट किया गया है और 20 से अधिक ट्रेनें देरी से चल रही हैं। प्रशासन ने लोगों को हाईवे पर सावधानी से वाहन चलाने की सलाह दी है। हिमाचल में येलो अलर्ट जारी हिमाचल के ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर जैसे निचले इलाकों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी है। मनाली और शिमला में सुबह और रात का तापमान जमाव बिंदु (0°C) के करीब पहुंच गया है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी की संभावना जताई है।