    Weather Update: कोहरा बना काल, यूपी में 30 से ज्यादा गाड़ी टकराई, राजस्थान में भी बुरा हाल; कई फ्लाइट्स डिले

    By Jagran News Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 06:00 AM (IST)

    उत्तर भारत में घने कोहरे के कारण कई हादसे हुए, जिनमें कई लोगों की जान गई। उत्तर प्रदेश में छह लोगों की मौत हो गई, जबकि पंजाब में एक दंपती की कार पुल स ...और पढ़ें

    Hero Image

    घने कोहरे की वजह से गई कई लोगों की जान।

    जागरण टीम, नई दिल्ली। उत्तर भारत में घने कोहरे के कारण अलग-अलग हादसों में कई लोगों की जान चली गई। उत्तर प्रदेश में ही छह लोगों की मौत हो गई, जबकि पंजाब में दंपती को कार पुल से गिरने के कारण जान गंवानी पड़ी। कई वाहन आपस में टकरा गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अकेले उत्तर प्रदेश में ही 30 से ज्यादा वाहन टकराने से कई घायल हो गए। विमानों और रेल गाड़ियों पर भी कोहरे का असर पड़ा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर हमीरपुर में इचौली के पास रविवार सुबह करीब नौ बजे स्लीपर बस ने आगे चल रही बोलेरो में टक्कर मार दी। हादसे में बोलेरो सवार दो भाइयों समेत चार लोगों की मौत गई। दोनों भाई मां की अस्थियों को विसर्जित करने महोबा से प्रयागराज जा रहे थे।

    आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसा

    आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बेहटा मुजावर क्षेत्र में शादीपुर गांव के पास गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माणाधीन इंटरचेंज के पास एक के बाद एक कर 10 वाहन आपस में टकरा गए। हादसे में बस चालक व बाइक सवार की मौत हो गई। घटना के बाद पांच किमी लंबा जाम लग गया। तीन घंटे मशक्कत के बाद आवागमन शुरू हो सका। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर अलग-अलग स्थानों पर 11 वाहन आपस में टकरा गए।

    दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर कई वाहन आपस में भिड़े

    दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे (डीएमई) और ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे (ईपीई) पर कोहरे के कारण 10 वाहन आपस में भिड़ गए। हादसों में कोई हताहत नहीं हुआ। उधर, मोगा में रविवार सुबह संगतपुरा गांव के पास पुल से कार गिरने से एक शिक्षक दंपती जसकरण सिंह और उनकी पत्नी कमलजीत कौर की मौत हो गई।
    राजस्थान में भरतपुर के दिदवाली गांव में घने कोहरे के कारण दो वाहनों में आमने-सामने की टक्कर हो गई। हादसे में दोनों वाहनों पर सवार तीन लोग घायल हो गए। चित्तौड़गढ़ जिले में कोहरे के कारण एक ट्रेलर और पिकअप की टक्कर में पिकअप चालक घायल हो गया। दौसा जिले में भी कोहरे का असर रहा।

    आइजीआई एयरपोर्ट पर कोहरे का असर, प्रस्थान की 85 प्रतिशत उड़ानें विलंबित

    कोहरे के कारण रविवार को देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट पर विमान परिचालन गंभीर रूप से प्रभावित हुआ। आइजीआइ एयरपोर्ट पर प्रस्थान की 85 प्रतिशत तो आगमन की एक तिहाई उड़ानें विलंबित रहीं। प्रस्थान की कुल विलंबित उड़ानों में औसत समय करीब आधा घंटा तो आगमन की कुल विलंबित उड़ानों में पांच मिनट रहा।

    मौसम विभाग ने रविवार सुबह 'माडरेट टू डेंस' कोहरे की भविष्यवाणी की थी, जिसे देखते हुए एयरपोर्ट पर लो विजिबिलिटी प्रोसीजर्स के तहत विमानों का परिचालन हुआ। न्यूनतम दृश्यता 350-400 मीटर तक दर्ज की गई, जो बाद में थोड़ी सुधरी।

    कोहरे के कारण सबसे ज्यादा असर सुबह पांच बजे से 10 बजे के बीच रहा, जब लो विजिबिलिटी प्रोसीजर्स पूरी तरह सक्रिय रहीं। नॉन कैट थ्री (विमानों को सुरक्षित रूप से उतारने-उड़ाने की तकनीक) उड़ानों को अधिक सतर्कता बरतनी पड़ी, जबकि प्रमुख एयरलाइंस जैसे इंडिगो और एअर इंडिया की कैट थ्री सुविधा वाली उड़ानें बिना रुकावट के लैंड और टेकऑफ करती रहीं। एयरपोर्ट अधिकारियों ने बताया कि कोई उड़ान रद या डायवर्ट नहीं हुई और ऑपरेशंस सामान्य रहे।

