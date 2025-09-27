Language
    बंगाल में दुर्गा पूजा के दौरान बारिश बनेगी बाधा, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट; इन जिलों में जमकर बरसेंगे बादल

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 08:06 PM (IST)

    मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बन रहे नए कम दबाव के क्षेत्र के कारण दुर्गा पूजा के दौरान दक्षिण बंगाल के कई जिलों में बारिश होने की संभावना है। 28 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चलने वाली दुर्गा पूजा के दौरान कोलकाता समेत कई स्थानों पर भारी बारिश की आशंका है।

    मौसम विभाग ने बंगाल में बारिश को लेकर जारी किया अलर्ट। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मौसम विभाग (आईएमडी) ने शनिवार को कहा कि दुर्गा पूजा उत्सव कुछ हद तक फीका पड़ सकता है। एक अक्टूबर को बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक नया कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है, जिससे अगले सात दिनों के दौरान कई इलाकों में बारिश होगी और दक्षिण बंगाल के कुछ जिलों में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश होगी।

    पांच दिनों तक चलने वाली दुर्गा पूजा 28 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर, दशहरे को समाप्त होगी। हालांकि, कई जगहों पर मूर्तियों का विसर्जन बाद में किया जाता है। मौजूदा दबाव क्षेत्र के दक्षिण ओडिशा और छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ने के बाद रविवार तक धीरे-धीरे कमजोर होकर एक स्पष्ट निम्न दबाव क्षेत्र में तब्दील होने की संभावना है।

    मौसम विभाग ने क्या कहा?

    भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने कहा कि नए निम्न दबाव क्षेत्र के कारण दक्षिण बंगाल के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने के साथ-साथ पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर जिलों में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है।

    मछुआरों को दी ये सलाह

    आईएमडी ने कहा कि कोलकाता में 1 अक्टूबर को भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि राज्य के दक्षिणी हिस्से के कई जिलों में अगले दो दिनों में ऐसी ही बारिश होगी। यह देखते हुए कि समुद्र की स्थिति खराब होने की संभावना है, आईएमडी ने मछुआरों को सलाह दी है कि वे उस दौरान पश्चिम बंगाल-ओडिशा तट के पास समुद्र में न जाएं।

    यह भी पढ़ें- Durga Puja 2024: दुर्गा पूजा में DJ की इजाजत होगी या नहीं? सुरक्षा व्यवस्था के लिए आ गए नए निर्देश