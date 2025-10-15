पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग ने 8,477 पदों के लिए निकाली भर्ती, 3 नवंबर से करें आवेदन

जागरण संवाददाता, कोलकाता : पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) ने गैर-शिक्षण नियुक्ति 2025 के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य के सरकारी स्कूलों में ग्रुप सी (क्लर्क) और ग्रुप डी (चपरासी, प्रयोगशाला परिचारक, नाइट गार्ड) के पदों के लिए कुल 8,477 रिक्तियों की घोषणा की गई है। यह नियुक्ति प्रक्रिया एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित की जाएगी।

पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले अभ्यर्थी निर्धारित समय सीमा के भीतर इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया तीन नवंबर से शुरू होगी और तीन दिसंबर को समाप्त होगी। परीक्षा जनवरी 2026 में आयोजित की जाएगी।