Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग ने 8,477 पदों के लिए निकाली भर्ती, 3 नवंबर से करें आवेदन

    By Jagran News Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 07:32 PM (IST)

    एसएससी की अधिसूचना के अनुसार ग्रुप सी (क्लर्क) के 2,989 पद आवंटित किए गए हैं। जिनके लिए उम्मीदवारों का 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ग्रुप डी के पदों, जिनमें चपरासी, प्रयोगशाला परिचारक और नाइट गार्ड जैसे पद शामिल हैं, उनके लिए 5,488 रिक्तियां हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    8,477 पदों के लिए निकाली भर्ती

    जागरण संवाददाता, कोलकाता : पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) ने गैर-शिक्षण नियुक्ति 2025 के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य के सरकारी स्कूलों में ग्रुप सी (क्लर्क) और ग्रुप डी (चपरासी, प्रयोगशाला परिचारक, नाइट गार्ड) के पदों के लिए कुल 8,477 रिक्तियों की घोषणा की गई है। यह नियुक्ति प्रक्रिया एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित की जाएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले अभ्यर्थी निर्धारित समय सीमा के भीतर इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया तीन नवंबर से शुरू होगी और तीन दिसंबर को समाप्त होगी। परीक्षा जनवरी 2026 में आयोजित की जाएगी।

    एसएससी की अधिसूचना के अनुसार ग्रुप सी (क्लर्क) के 2,989 पद आवंटित किए गए हैं। जिनके लिए उम्मीदवारों का 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ग्रुप डी के पदों, जिनमें चपरासी, प्रयोगशाला परिचारक और नाइट गार्ड जैसे पद शामिल हैं, उनके लिए 5,488 रिक्तियां हैं। इन पदों के लिए आवेदकों का आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

    इसे भी पढ़ें: 'जय श्री राम...', मुस्लिम महिला डीएसपी को बताया सनातन विरोधी तो लगाए जयकारे, दिया मुंहतोड़ जवाब