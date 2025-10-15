Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'जय श्री राम...', मुस्लिम महिला डीएसपी को बताया सनातन विरोधी तो लगाए जयकारे, दिया मुंहतोड़ जवाब

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 05:56 PM (IST)

    एक मुस्लिम महिला डीएसपी को 'जय श्री राम' कहने के लिए बाध्य करने और उन्हें 'सनातन विरोधी' बताने पर विवाद हो गया। डीएसपी ने आरोपों का खंडन करते हुए करारा जवाब दिया और लोगों को शांत किया। घटना के बाद नारेबाजी हुई और अब पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    डीएसपी हिना खान विवाद पर जवाब देते हुए।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ग्वालियर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अनिल मिश्रा द्वारा डा. भीमराव आंबेडकर पर विवादित टिप्पणी के बाद एससी, एसटी और सवर्ण संगठनों के बीच तनाव है। हालांकि इस विवाद में 15 अक्टूबर को घोषित आंदोलन प्रशासन के प्रयास के बाद संगठनों ने वापस ले लिया था, इसके बावजूद वकीलों का गुट अनिल मिश्रा के जन्मदिन के बहाने उनके घर के पास मंदिर पर टेंट लगाकर सुंदरकांड पाठ व भंडारे पर अड़ा था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वकीलों को मनाने पहुंचीं मुस्लिम महिला डीएसपी को सनातन विरोधी बताकर वकीलों ने उनका विरोध शुरू किया तो डीएसपी ने सूझबूझ का परिचय देते हुए जय श्रीराम के नारे लगाकर वकीलों को चुप करा दिया। दरअसल प्रशासन ने एहतियातन दोनों पक्षों द्वारा किए जाने वाले किसी भी प्रकार के आयोजन पर रोक लगा रखी है, इसके बावजूद वकील धार्मिक आयोजन के बहाने भीड़ जुटाने पर अड़ गए।

    मुस्लिम महिला डीएसपी पर सनातन विरोधी आरोप

    डीएसपी हिना खान ने उन्हें रोका तो डीएसपी को सनातन विरोधी कहकर जय श्रीराम के नारे लगाना वकीलों ने शुरू कर दिया। हिना ने भी जवाब देते हुए आगे बढ़कर जय श्रीराम के नारे लगा दिए। उनके इस रुख से प्रशासन को नियमों के पेंच में फंसा रहे वकील चुप्पी साध गए और आयोजन टाल दिया। बता दें कि डा. आंबेडकर की प्रतिमा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर पीठ के परिसर में लगाए जाने का विरोध अधिवक्ताओं का एक गुट कर रहा है।

    डीएसपी ने दिया आरोपों को करारा जवाब

    इस गुट में अनिल मिश्रा शामिल हैं। हाल ही में अनिल मिश्रा ने डॉ. आंबेडकर को संविधान निर्माता न मानने को लेकर विवादित टिप्पणी की तो एससी-एसटी संगठनों ने 15 अक्टूबर को विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दी थी। सवर्ण संगठन ने भी जवाबी चुनौती का एलान किया तो प्रशासन टकराव टालने में जुट गया। इसमें सफलता भी मिली और आंदोलन टाल दिया गया। परंतु वकीलों के गुट ने बुधवार को अधिवक्ता सुंदरकांड एवं भंडारे का आयोजन की तैयारी कर ली।