'जय श्री राम...', मुस्लिम महिला डीएसपी को बताया सनातन विरोधी तो लगाए जयकारे, दिया मुंहतोड़ जवाब

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ग्वालियर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अनिल मिश्रा द्वारा डा. भीमराव आंबेडकर पर विवादित टिप्पणी के बाद एससी, एसटी और सवर्ण संगठनों के बीच तनाव है। हालांकि इस विवाद में 15 अक्टूबर को घोषित आंदोलन प्रशासन के प्रयास के बाद संगठनों ने वापस ले लिया था, इसके बावजूद वकीलों का गुट अनिल मिश्रा के जन्मदिन के बहाने उनके घर के पास मंदिर पर टेंट लगाकर सुंदरकांड पाठ व भंडारे पर अड़ा था।

वकीलों को मनाने पहुंचीं मुस्लिम महिला डीएसपी को सनातन विरोधी बताकर वकीलों ने उनका विरोध शुरू किया तो डीएसपी ने सूझबूझ का परिचय देते हुए जय श्रीराम के नारे लगाकर वकीलों को चुप करा दिया। दरअसल प्रशासन ने एहतियातन दोनों पक्षों द्वारा किए जाने वाले किसी भी प्रकार के आयोजन पर रोक लगा रखी है, इसके बावजूद वकील धार्मिक आयोजन के बहाने भीड़ जुटाने पर अड़ गए।

मुस्लिम महिला डीएसपी पर सनातन विरोधी आरोप डीएसपी हिना खान ने उन्हें रोका तो डीएसपी को सनातन विरोधी कहकर जय श्रीराम के नारे लगाना वकीलों ने शुरू कर दिया। हिना ने भी जवाब देते हुए आगे बढ़कर जय श्रीराम के नारे लगा दिए। उनके इस रुख से प्रशासन को नियमों के पेंच में फंसा रहे वकील चुप्पी साध गए और आयोजन टाल दिया। बता दें कि डा. आंबेडकर की प्रतिमा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर पीठ के परिसर में लगाए जाने का विरोध अधिवक्ताओं का एक गुट कर रहा है।