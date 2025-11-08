ऑनलाइन काउंटिंग फॉर्म जमा करने के लिए वोटर आईडी के साथ मोबाइल नंबर लिंक जरूरी, EC ने जारी किया नोटिफिकेशन

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता : मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) की प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन गणना प्रपत्र जमा करने के लिए मतदाता परिचय पत्र के साथ मोबाइल नंबर अथवा ईमेल आइडी का लिंक होना जरूरी है। चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दी है।

इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि मोबाइल नंबर या ईमेल आइडी लिंक्ड नहीं होने पर आनलाइन प्रपत्र स्वीकार नहीं होगा। ऑनलाइन गणना प्रपत्र जमा करने के लिए सबसे पहले पंजीकृत मोबाइल नंबर टाइप करना होगा, जिसके बाद उसपर वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) आएगा।