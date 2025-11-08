Language
    ऑनलाइन काउंटिंग फॉर्म जमा करने के लिए वोटर आईडी के साथ मोबाइल नंबर लिंक जरूरी, EC ने जारी किया नोटिफिकेशन

    By Jagran News Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 07:29 PM (IST)

    चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के लिए ऑनलाइन गणना प्रपत्र जमा करने हेतु वोटर आईडी के साथ मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। बिना लिंक्ड मोबाइल नंबर के ऑनलाइन प्रपत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि घर-घर गणना प्रपत्र न बांटने वाले बीएलओ को नोटिस भेजा जाएगा। यह निर्णय गणना प्रपत्र वितरण में अनियमितताओं के कारण लिया गया है।

    मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण। (पीटीआई)

    राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता : मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) की प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन गणना प्रपत्र जमा करने के लिए मतदाता परिचय पत्र के साथ मोबाइल नंबर अथवा ईमेल आइडी का लिंक होना जरूरी है। चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दी है।

    इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि मोबाइल नंबर या ईमेल आइडी लिंक्ड नहीं होने पर आनलाइन प्रपत्र स्वीकार नहीं होगा। ऑनलाइन गणना प्रपत्र जमा करने के लिए सबसे पहले पंजीकृत मोबाइल नंबर टाइप करना होगा, जिसके बाद उसपर वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) आएगा।

    उसके माध्यम से ही चुनाव आयोग की वेबसाइट पर लॉगइन करना होगा। मालूम हो कि ऑनलाइन गणना प्रपत्र जमा करने की प्रक्रिया गत शुक्रवार से शुरू हुई है।

    घर-घर नहीं जाने वाले बीएलओ को भेजा जाएगा नोटिस

    चुनाव आयोग घर-घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित करने बजाय इसे जहां-तहां बांटने वाले बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) को कारण बताओ नोटिस भेजेगा। इस बाबत चुनाव पंजीकरण अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।

    मालूम हो कि बंगाल में बीएलओ द्वारा सड़कों पर, तृणमूल के पार्टी कार्यालयों व उनके नेताओं के घरों से गणना प्रपत्र भेजे जाने के कई मामले सामने आ चुके हैं।

