Space Flight: 'वर्जिन गैलेक्टिक' कर रही स्पेस फ्लाइट की शुरुआत, क्या हैं टिकट के दाम और कैसे कर सकते हैं सफर

नई दिल्ली, एजेंसी। अंतरिक्ष पर्यटन कंपनी 'वर्जिन गैलेक्टिक' अपनी पहली व्यावसायिक उड़ान सेवा शुरू करने जा रही है। इसकी जानकारी खुद कंपनी ने दी है। कंपनी का कहना है कि इस महीने के अंत तक ये सेवा शुरू कर दी जाएगी।

Virgin Galactic is set Thursday to finally begin commercial spaceflights, a major milestone for the company founded in 2004 by British billionaire Richard Bransonhttps://t.co/fa9glvpNJp pic.twitter.com/MhrL3Npv5g