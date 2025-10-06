'स्कूल में नहीं हो अब...', कर्मचारी ने सिरदर्द के कारण मांगी छुट्टी; मैनेजर का जवाब देखकर लोग रह गए दंग

सोशल मीडिया पर एक भारतीय मैनेजर और कर्मचारी की व्हाट्सएप चैट वायरल हो रही है जिसमें मैनेजर ने कर्मचारी को सिरदर्द की शिकायत करने पर छुट्टी देने से इनकार कर दिया। Reddit पर शेयर की गई इस चैट में मैनेजर कर्मचारी को दवा लेकर ऑफिस आने के लिए कह रहा है। चैट वायरल होने के बाद यूजर्स ने कर्मचारी का समर्थन किया।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर एक भारतीय मैनेजर और कर्मचारी की व्हाट्सएप चैट वायरल हो रही है, जिसमें मैनेजर ने सिरदर्द की शिकायत करने वाले कर्मचारी को छुट्टी देने से साफ इनकार कर दिया। यह पोस्ट Reddit पर "My Manager When I Ask For A Leave" टाइटल से शेयर की गई है, जिसे हजारों लोगों ने देखा और कमेंट किया।

कर्मचारी ने कैप्शन में लिखा, "सिरदर्द में काम कैसे किया जा सकता है?" पोस्ट के साथ साझा किए गए स्क्रीनशॉट में मैनेजर बार-बार कह रहा है कि कर्मचारी को दवा लेकर ऑफिस आना चाहिए, भले ही उसे सिरदर्द हो। क्या है चैट में? चैट के अनुसार, कर्मचारी ने लिखा कि उसे तेज सिरदर्द है और वह छुट्टी लेना चाहता है। इस पर मैनेजर ने जवाब दिया, "दवा लो और आओ। कुछ नहीं है ठीक हो जाएगा। ये बस सिरदर्द है।"

इस पर कर्मचारी ने जवाब दिया, "मैं डोलो लेता हूं और देखता हूं।" थोड़ी देर के बाद उसने बताया कि सिरदर्द अब भी जारी है, लेकिन मैनेजर ने दोबारा दबाव डालते हुए लिखा, "दवा लो हीरो, सिरदर्द के लिए छुट्टी नहीं मिलती। अब तुम स्कूल में नहीं हो, कंपनी का हिस्सा हो।"