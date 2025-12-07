डिलीवरी ब्वॉय की माफी से लेकर कैब ड्राइवर की दरियादिली तक... वो पांच अच्छी घटनाएं जो 2025 में खूब हुईं वायरल
साल 2025 में कुछ ऐसी घटनाएं वायरल हुईं जिन्होंने मानवता की मिसाल पेश की। इनमें डिलीवरी ब्वॉय की माफी, कैब ड्राइवर की दरियादिली, छात्रों का सफाई अभियान ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। साल 2025 समाप्त होने को है। ऐसे में इस साल भी सोशल मीडिया पर तमाम ऐसी घटनाएं वायरल हुईं, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। इनमें से पांच ऐसे वायरल वीडियो के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसने सभी को हैरान किया। ये ऐसी घटनाएं थीं, दो देखने में तो सामान्य थीं, लेकिन इनके मतलब काफी गहरे थे।
बेंगलुरु के एक कैब ड्राइवर की प्यारी हरकत से लेकर एक यात्री ने एक बुज़ुर्ग आदमी के लिए अपनी बस सीट दिया। ऐसी ही कई घटनाओं ने इस साल इंटरनेट पर जीत हासिल की। आइए आपको इस आर्टिकल में बताते हैं जब आसान काम वायरल हुए और इंटरनेट यूजर्स का दिल जीत लिया।
जब यात्री ने बुजुर्ग के लिए छोड़ अपनी सीट
इसी साल अप्रैल में Reddit यूजर ने अपनी एक कहानी साझा की। इस दौरान एक भीड़ भरी बस में एक बुज़ुर्ग आदमी को अपनी सीट देने के बारे में एक दिल को छू लेने वाली कहानी पोस्ट की। उस आदमी का बहुत मतलब वाला जवाब इतना असरदार था कि उसने यूज़र को ज़िंदगी के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया।
रेडिट पर शख्स ने लिखा कि मैं काम से वापस आ रहा था, थका हुआ था और किसी भी चीज के मूड में नहीं था और मैं एक बहुत भीड़ वाली बस में चढ़ गया। मुझे एक खाली सीट मिली और मैं बैठ गया। थोड़ी देर बाद, एक बुजुर्ग आदमी चढ़ा और वह थका हुआ लग रहा था और खड़ा था। बिना सोचे-समझे, मैं उठा और उसे अपनी सीट दे दी। उसने एक सिंपल स्माइल के साथ मुझे थैंक यू कहा और थोड़ी देर बाद, वह मुझसे बात करने लगा। उसने मेरे काम के बारे में पूछा और जिंदगी कैसी चल रही है। हम नॉर्मल बात कर रहे थे, और मुझे लगा कि वह एक दयालु और शांत इंसान है। अचानक, उसने कहा मैंने चार दिनों से किसी से बात नहीं की है, मुझे बस कोई चाहिए था जो मेरी बात सुन सके। बता दें कि इस कहानी ने लोगों का दिल जीत लिया। यूजर्स ने इस कहानी पर विभिन्न प्रकार के कमेंट किए।
जब एक कैब चालक ने यात्री के लिए खरीदी सैंडविच
बता दें कि कंटेंट क्रिएटर योगिता राठौर ने इसी साल नवंबर के महीने में एक पोस्ट शेयर किया था। इस पोस्ट में उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे प्यारे अनुभवों में से एक के बारे में बताया था। उन्होंने अपनी पोस्ट में बताया कि वह दिन भर की शूटिंग के बाद कैब में बैठी थीं और एक दोस्त से कॉल पर बात कर रही थीं, उसने बताया कि उसने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था और उसे बहुत थकान महसूस हो रही थी।
योगिता ने कहा कि थोड़ी देर बाद, कार अचानक बीच रास्ते में रुक गई। उन्हें लगा कि ड्राइवर को वॉशरूम ब्रेक की जरूरत है और उन्होंने उससे कहा कि वह अपना समय ले। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उससे वह हैरान रह गईं।
ड्राइवर सैंडविच का एक डिब्बा लेकर लौटा। उनके वीडियो में, उसे यह कहते हुए सुना जा सकता है, मैंने सुना कि तुमने अपने दोस्त से कहा था कि तुम्हें बहुत भूख लगी है और मुझे बुरा लगा। अगर मेरी बहन भी भूखी होती, तो मुझे भी ऐसा ही लगता।
ज्वेलरी की दुकान का वीडियो भी खूब लोगों ने किया पसंद
इसी साल जून के महीने में महाराष्ट्र के संभाजीनगर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। जब एक 93 साल के गांव वाले ने पारंपरिक सफेद 'धोती-कुर्ता' और टोपी पहनकर महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में एक ज्वेलरी शॉप में कदम रखा।
पहले तो स्टाफ ने उनके सीधे-सादे रूप को मदद मांगने वाला समझा। लेकिन जब उन्होंने अपनी पत्नी के लिए 'मंगलसूत्र' (शादीशुदा महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पवित्र हार) खरीदने की इच्छा जताई, तो दुकान का मालिक हैरान रह गया। 90 साल के इस प्यार भरे इशारे से दुकान का मालिक बहुत खुश हुआ और उसे 20 रुपये की टोकन रकम में दे दिया।
दुकान के मालिक ने कहा, "वह कपल दुकान में आया और उस आदमी ने मुझे 1,120 रुपये दिए, और कहा कि वह अपनी पत्नी के लिए मंगलसूत्र खरीदना चाहता है। मैं उसके इस जेस्चर से बहुत खुश हुआ। मैंने आशीर्वाद के तौर पर उससे 20 रुपये लिए और कपल को मंगलसूत्र दे दिया।"
इस दिल को छू लेने वाले पल का वीडियो तुरंत वायरल हो गया और इसे दो करोड़ से ज़्यादा बार देखा गया। कई दर्शक उस बुज़ुर्ग आदमी के अपनी पत्नी के लिए अटूट प्यार से इम्प्रेस हुए, जबकि दूसरों ने दुकान के मालिक के इस जेस्चर की तारीफ की।
फूड डिलीवरी एजेंट की माफी सुर्खियों में रही
इसी साल सितंबर के महीने में एक फूड डिलीवरी एजेंट की माफी ने भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। सोशल मीडिया पर वायरल एक रेडिट पोस्ट में एक यूजर ने अपने लेट-नाइट फूड डिलीवरी एक्सपीरियंस के बारे में लिखा।
यूजर ने फूड डिलीवरी वाले को कहा था कि अगर सिक्योरिटी वाले कहें तो लैंडलाइन पर कॉल न करे और उसके नंबर पर कॉल करे क्योंकि उसके माता-पिता जाग जाएंगे।
इसके बावजूद, लैंडलाइन की घंटी बजी और यूजर ने माना कि वे शुरू में नाराज थे। इसके बाद जो हुआ, उसने यूजर पर गहरा असर डाला। जब डिलीवरी वाले ने खाना दिया, तो उसने तुरंत हिंदी में माफी मांगी: "माफ़ कर दीजिए। मैं आपको पर्सनली कॉल करना भूल गया। यह मेरी गलती थी।"
यूजर ने लिखा, "इस बात ने मुझे बहुत बुरा लगा। यहां कोई भी सच में सॉरी नहीं कहता, खासकर डिलीवरी वाले लड़के जो पहले से ही बहुत अधिक घंटों तक काम कर रहे हैं। मेरी चिढ़ गायब हो गई और मुझे बुरा लगा।" यह पोस्ट तेजी से वायरल हो गई, जिसमें यूजर्स ने एक सिंपल माफी के असर पर जोर दिया।
सिक्किम के इस लड़के के अच्छे काम ने लोगों का दिल जीता
इस साल की शुरुआत में एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें सिक्किम के एक छोटे लड़के ने अपने गांव आए एक टूरिस्ट के लिए हमदर्दी दिखाकर ऑनलाइन सैकड़ों दिल जीत लिए।
इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में लड़का एक टूरिस्ट से बात करता हुआ दिख रहा था। उसने पूछा, "आप कहां से हो?" टूरिस्ट ने जवाब दिया, वह हैदराबाद से थी और पूछा कि वह कहां से है। शर्मीली मुस्कान के साथ, लड़के ने कहा कि वह भी उसी गांव का है।
लड़के ने टूरिस्ट को अपने छोटे भाई से मिलवाने के बाद, टूरिस्ट की तरफ देखा और प्यार से पूछा कि क्या उन्हें कुछ मिठाई चाहिए, जवाब का इंतजार किए बिना, वह दौड़कर वापस आया, मिठाई का एक छोटा डिब्बा खोला और टूरिस्ट और उसकी दोस्त को दो-दो मिठाई दी और अपना सफर जारी रखा। सोशल मीडिया पर वीडियो हिट हो गया। एक यूजर ने कमेंट किया कि अगर वह मुझसे 'मिठाई खाएंगे' पूछेगा तो मैं रो पड़ूंगा।
