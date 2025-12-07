डिलीवरी ब्वॉय की माफी से लेकर कैब ड्राइवर की दरियादिली तक... वो पांच अच्छी घटनाएं जो 2025 में खूब हुईं वायरल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। साल 2025 समाप्त होने को है। ऐसे में इस साल भी सोशल मीडिया पर तमाम ऐसी घटनाएं वायरल हुईं, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। इनमें से पांच ऐसे वायरल वीडियो के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसने सभी को हैरान किया। ये ऐसी घटनाएं थीं, दो देखने में तो सामान्य थीं, लेकिन इनके मतलब काफी गहरे थे।

बेंगलुरु के एक कैब ड्राइवर की प्यारी हरकत से लेकर एक यात्री ने एक बुज़ुर्ग आदमी के लिए अपनी बस सीट दिया। ऐसी ही कई घटनाओं ने इस साल इंटरनेट पर जीत हासिल की। आइए आपको इस आर्टिकल में बताते हैं जब आसान काम वायरल हुए और इंटरनेट यूजर्स का दिल जीत लिया।

जब यात्री ने बुजुर्ग के लिए छोड़ अपनी सीट इसी साल अप्रैल में Reddit यूजर ने अपनी एक कहानी साझा की। इस दौरान एक भीड़ भरी बस में एक बुज़ुर्ग आदमी को अपनी सीट देने के बारे में एक दिल को छू लेने वाली कहानी पोस्ट की। उस आदमी का बहुत मतलब वाला जवाब इतना असरदार था कि उसने यूज़र को ज़िंदगी के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया।