    छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक के विरोध में ग्रामीणों का आंदोलन हुआ उग्र, महिला थानेदार को पीटा

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 02:00 AM (IST)

    छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक के विरोध में ग्रामीणों का आंदोलन हुआ उग्र (फोटो- एक्स)

    पीटीआई, रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में प्रस्तावित गारे-पेलमा कोल ब्लॉक सेक्टर-एक की जनसुनवाई निरस्त करने की मांग को लेकर पिछले 15 दिनों से जारी ग्रामीणों का आंदोलन शनिवार को हिंसक हो गया।

    आक्रोशित ग्रामीणों ने मौके पर मौजूद पुलिस व प्रशासन की बस-कार में आग लगा दी। यहां स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि तमनार की महिला थानेदार कमला पुसाम को महिलाओं ने सड़क पर गिरा दिया और पिटाई कर दी। आंदोलन में शामिल कुछ अन्य लोगों ने थानेदार को बचाया और उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। उनकी स्थिति सामान्य है।

    पुलिस टीम शनिवार को ग्रामीणों को धरना स्थल से उठाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर दल-बल के साथ पहुंची थी। बड़ी संख्या में पुलिस बल देख ग्रामीणों के आंदोलन ने उग्र रूप ले लिया और माहौल तनावपूर्ण हो गया।

    आंदोलन उग्र होने पर जिला मुख्यालय एवं पड़ोसी जिले से अतिरिक्त पुलिस बल भी बुलाना पड़ा। देर शाम ग्रामीण फिर से मौके पर धरने पर बैठ गए। पुलिस ने करीब 30 लोगों को हिरासत में लिया है। साथ ही मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है।

    रायगढ़ के कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने बताया कि असामाजिक तत्वों द्वारा ग्रामीणों को उकसाया गया, जिससे उन्होंने धरना स्थल पर सुरक्षा के लिए तैनात पुलिस पर पथराव कर दिया। इससे पुलिसकर्मियों को चोट आई।