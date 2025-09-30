Language
    पोस्ट वायरल होने के बाद TVK नेता के खिलाफ केस दर्ज, युवाओं को विद्रोह के लिए उकसाने का आरोप

    By Digital Desk Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 07:40 PM (IST)

    अभिनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम के नेता आधव अर्जुन के खिलाफ सोशल मीडिया पर युवाओं को विद्रोह के लिए उकसाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। वायरल स्क्रीनशॉट के बाद जिस पोस्ट को उन्होंने डिलीट कर दिया उनके खिलाफ BNS की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है।

    पोस्ट का स्क्रीनशॉट काफी वायरल हो रहा था (फोटो: एएनआई)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम के नेता आधव अर्जुन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। आधव अर्जुन पर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए युवाओं को विद्रोह के लिए उकसाने का आरोप लगा है। उनके पोस्ट का स्क्रीनशॉट काफी वायरल हो रहा था, जिसे उन्होंने बाद में डिलीट कर दिया था।

    आधव अर्जुन के खिलाफ BNS की धारा 192, 196(1)(b), 197(1)(d), 353(1)(b) और 353(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। तमिलनाडु के करूर में अभिनेता विजय की रैली में भगदड़ मच गई थी, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के 48 घंटे के भीतर की आधव अर्जुन सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट किया था।

    बाद में डिलीट कर दिया था पोस्ट

    आधव अर्जुन ने अपने पोस्ट में युवाओं से श्रीलंका और नेपाल की तरह क्रांति की अगुवाई करने की अपील की थी। उन्होंने लिखा था, 'युवाओं की अगुवाई वाली क्रांति ही एकमात्र समाधान है। श्रीलंका और नेपाल में जेन जी ने सत्ताधारी सरकार के खिलाफ क्रांति की। यहां भी युवा क्रांति की अगुवाई करेंगे।'

    आधव अर्जुन ने लिखा था कि यह क्रांति सरकार में बदलाव का कारण बनेगी, क्योंकि बुरे शासक के शासन में कानून भी बुरे हो जाते हैं। हालांकि बाद में उन्होंने इसे डिलीट कर दिया। लेकिन उससे पहले पोस्ट वायरल हो चुका था। डीएमके सांसद कनिमोझी ने इस बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया था।

    टीवीके ने भी आधव अर्जुन के पोस्ट से पल्ला झाड़ लिया था और इसे उनकी निजी राय बता दिया था। अब आधव अर्जुन पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बता दें कि करूर में हुई भगदड़ के लिए पुलिस ने विजय की राजनीतिक ताकत दिखाने की मंशा को जिम्मेदार ठहराया है।

