    'नेपाल के जेन-जी आंदोलन की तरह यहां भी...', TVK नेता की पोस्ट वायरल

    By Digital Desk Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 04:07 PM (IST)

    तमिलनाडु में विजय की पार्टी के महासचिव आधव अर्जुन के एक एक्स पोस्ट से विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने युवाओं को नेपाल की तरह सरकार के खिलाफ विद्रोह करने का आह्वान किया था जिसे बाद में डिलीट कर दिया गया। इस पोस्ट को करूर में हुई भगदड़ के 48 घंटे के भीतर किया गया था।

    विजय की पार्टी टीवीके ने इससे पल्ला झाड़ लिया (फोटो: पीटीआई)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तमिलनाडु के करूर में विजय की रैली में मची भगदड़ का मामला अभी थमा भी नहीं कि उनकी ही पार्टी के महासचिव आधव अर्जुन ने अपने एक एक्स पोस्ट से सोशल मीडिया पर बखेड़ा खड़ा कर दिया है। अर्जुन ने अपने पोस्ट में युवाओं को नेपाल की तरह सरकार के खिलाफ विद्रोह करने का आह्वान किया था।

    हालांकि यह पोस्ट उन्होंने बाद में डिलीट कर दी, लेकिन अब इसका स्क्रीनशॉट काफी वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि यह पोस्ट करूर में हुई भगदड़ के 48 घंटे के भीतर की गई थी। विजय की पार्टी टीवीके ने भले ही इससे पल्ला झाड़ लिया हो, लेकिन तमिलनाडु में इसे लेकर सियासत गरम हो गई है।

    टीवीके ने झाड़ा पल्ला

    वायरल स्क्रीनशॉट में देखा जा सकता है कि TVK के महासचिव आधव अर्जुन ने लिखा, 'युवाओं की अगुवाई वाली क्रांति ही एकमात्र समाधान है। श्रीलंका और नेपाल में जेन जी ने सत्ताधारी सरकार के खिलाफ विद्रोह किया था। यहां भी युवा क्रांति की अगुवाई करेंगे। वह क्रांति सरकार में बदलाव का कारण बनेगी। बुरे शासक के शासन में कानून भी बुरे हो जाते हैं।'

    लोकसभा सांसद कनिमोझी ने इस पोस्ट को गैर-जिम्मेदाराना बताते हुए कहा कि इससे हिंसा भड़क सकती है। सूत्रों के मुताबिक, टीवीके ने पोस्ट वायरल होने के बाद कहा कि पोस्ट को तुरंत डिलीट कर दिया गया और पार्टी का इससे या अर्जुन द्वारा कथित रूप से समर्थित क्रांति से कोई लेना-देना नहीं है।

    वहीं करूर भगदड़ को लेकर टीवीके और सत्तारुढ़ डीएमके के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। विजय की पार्टी ने डीएमके पर साजिश का आरोप लगाया है। वहीं डीएमके ने टीवीके पर सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करने का आरोप लगाया। इस घटना की सीबीआई जांच कराने की मांग भी की जा रही है।

