Vidisha Accident: पिकनिक पर जा रही स्कूल बस पुल से नदी में गिरी, 28 छात्र घायल, 5 की हालत गंभीर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के विदिशा में रविवार सुबह स्कूल बस पुल से नीचे गिर गया। इस हादसे में कम से कम 28 बच्चे घायल हो गए, जिनमें से चार से पांच छात्रों की हालत गंभीर बताई जा रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दरअसल, विदिशा जिले में स्थित बहादुरपुर के हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्रों और कर्मचारियों से भरी बस पिकनिक के लिए जा रही थी। इसी दौरान सगड़ नदी पुल पार करते समय बस अनियंत्रित होकर पुल से नीचे सुखी नदी में जा गिरी। यह दुर्घटना सुबह करीब 10:30 बजे बहादुरपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूर नटरान पुलिस स्टेशन क्षेत्र में हुई।

स्थानीय लोगों ने दी पुलिस को सूचना बस पलटने के बाद वहां चीख-पुकार मच गई। स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बस में फंसे छात्रों को निकालने लगे, साथ ही इसकी सूचना तुरंत पुलिस अधिकारियों को दी। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और बचाव अभियान शुरू किया। घायल बच्चों को बस से बाहर निकालकर तुरंत उपचार के लिए भेजा गया।

इस हादसे में कई छात्रों को चोटें आईं हैं, इसमें से कुछ के हाथ-पैर फ्रैक्चर हो गए। गंभीर रूप से घायल चार से पांच बच्चों को तुरंत बेहतर इलाज के लिए विदिशा मेडिकल कॉलेज भेजा गया। नौ बच्चे मेडिकल कॉलेज रेफर बस हादसे की जानकारी देते हुए विधायक मुकेश टंडन ने बताया कि घायल नौ बच्चों को गंज बसोदा से विदिशा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है, जबकि बाकी छात्रों की हालत स्थिर है। उन्होंने बताया कि सभी बच्चे अशोकनगर जिले के थे और शैक्षिक यात्रा पर आए थे। गनीमत की बात यह है कि इस दुर्घटना में किसी की जान नहीं गई है।

उपमंडल मजिस्ट्रेट क्षितिज शर्मा ने बताया कि दुर्घटना के समय बस में लगभग 40 से 42 बच्चे सवार थे। उन्होंने कहा कि चार से पांच बच्चों को गंभीर चोटें आई हैं और उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। बाकी बच्चों को प्राथमिक उपचार दिया गया है और उन्हें उनके जिले वापस भेज दिया गया है।