Video: देर रात तलवारें और बंदूक लेकर ज्वेलरी की दुकान में घुसे लुटेरे, मालिक अंदर ही सो रहा था और फिर...

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 08:33 PM (IST)

    महाराष्ट्र के तिसंगी गांव में मयक्का ज्वेलर्स में रात 1 बजे चार अज्ञात बदमाशों ने डकैती डाली। दुकान मालिक अक्षय सुखदेव कोलेकर सो रहे थे, लुटेरों ने बंदूक और तलवार से हमला किया। सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई 6 मिनट की लूट में 6.8 लाख रुपये के गहने और 1 लाख रुपये नकद लूटे गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के तिसंगी गांव में देर रात 4 अज्ञात बदमाश एक ज्वेलरी की दुकान में घुस गए और करीब 7 लाख रुपये का कीमती सामान लेकर फरार हो गए।

    यह डकैती सोलापुर जिले के मयक्का ज्वेलर्स में रात करीब 1 बजे हुई, जहां दुकान के मालिक अक्षय सुखदेव कोलेकर अंदर सो रहे थे। बंदूकों और तलवारों से लैस लुटेरे जबरन अंदर घुस आए, कपड़े से दुकान मालिक का मुंह बंद कर दिया और आभूषण लूटने से पहले उस पर हमला किया।

    सीसीटीवी में कैद वारदात

    दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी फुटेज में पूरी वारदात कैद हो गई है। एक बदमाश मालिक को पकड़कर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि बाकी लोग दुकान में तोड़फोड़ करते हुए गहने और नकदी लूट रहे हैं।

    6 मिनट तक हुई लूटपाट

    यह लूटपाट लगभग 6 मिनट तक चली। वीडियो में दुकान के मालिक को लुटेरों का पीछा करते हुए भी देखा जा सकता है लेकिन उन्हें पकड़ न सका। लुटेरे 6.8 लाख रुपये मूल्य का सोना-चांदी और करीब 1 लाख रुपये नकद लेकर फरार हो गए। ग्रामीण पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है और अधिकारी जांच के तहत सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रहे हैं।

