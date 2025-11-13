Video: देर रात तलवारें और बंदूक लेकर ज्वेलरी की दुकान में घुसे लुटेरे, मालिक अंदर ही सो रहा था और फिर...

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के तिसंगी गांव में देर रात 4 अज्ञात बदमाश एक ज्वेलरी की दुकान में घुस गए और करीब 7 लाख रुपये का कीमती सामान लेकर फरार हो गए। यह डकैती सोलापुर जिले के मयक्का ज्वेलर्स में रात करीब 1 बजे हुई, जहां दुकान के मालिक अक्षय सुखदेव कोलेकर अंदर सो रहे थे। बंदूकों और तलवारों से लैस लुटेरे जबरन अंदर घुस आए, कपड़े से दुकान मालिक का मुंह बंद कर दिया और आभूषण लूटने से पहले उस पर हमला किया।

सीसीटीवी में कैद वारदात दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी फुटेज में पूरी वारदात कैद हो गई है। एक बदमाश मालिक को पकड़कर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि बाकी लोग दुकान में तोड़फोड़ करते हुए गहने और नकदी लूट रहे हैं।