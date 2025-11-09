Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कर्नाटक में सोने के लिए महिला की हत्या, आरोपी ने शव को दो दिन तक घर में रखा; आरोपी गिरफ्तार

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 03:16 AM (IST)

    कर्नाटक में पुलिस ने बताया कि एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई, उसके शव को दो दिनों तक घर के अंदर छिपाकर रखा गया और बाद में उसे एक झील के पास फेंक दिया गया। यह घटना बेंगलुरु के निकट अनेकलतालुक के कूगुरु गांव की है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    कर्नाटक में सोने के लिए महिला की हत्या (सांकेतिक तस्वीर)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक में पुलिस ने बताया कि एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई, उसके शव को दो दिनों तक घर के अंदर छिपाकर रखा गया और बाद में उसे एक झील के पास फेंक दिया गया। यह घटना बेंगलुरु के निकट अनेकल तालुक के कूगुरु गांव की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सरजापुर पुलिस द्वारा जांच के बाद अपराध का खुलासा हुआ।कूगुरु निवासी पीड़िता भद्रम्मा (68) 30 अक्टूबर को लापता हो गई थी।उसके परिवार और ग्रामीणों द्वारा काफी खोजबीन के बावजूद उसका पता नहीं चल सका।

    31 अक्टूबर को सरजापुर पुलिस स्टेशन में एक गुमशुदगी की शिकायत दर्ज की गई, जिसके बाद पुलिस ने आस-पास के इलाकों में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया।

    कुछ दिनों बाद, 6 नवंबर को पुलिस को एक महत्वपूर्ण सुराग मिला, जिससे पता चला कि भद्रम्मा को आखिरी बार दीपा नामक एक महिला के घर जाते हुए देखा गया था, जो उसी गांव में रहती थी।

    इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दीपा को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान उसने हत्या की बात कबूल कर ली और घटनाक्रम की एक चौंकाने वाली श्रृंखला का खुलासा किया।

    दीपा ने कथित तौर पर बुजुर्ग महिला को पारंपरिक मिठाई कज्जया देने के बहाने अपने घर बुलाया और फिर उसकी सोने की चेन चुराने के लिए उसका गला घोंट दिया।