उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का दो दिवसीय सेशेल्स दौरा, पैट्रिक हर्मिनी के शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 26 अक्टूबर को सेशेल्स की दो दिवसीय यात्रा पर जा रहे हैं। वह राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस यात्रा के दौरान, उपराष्ट्रपति हर्मिनी को भारत की ओर से शुभकामनाएं देंगे और दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों को और भी प्रगाढ़ करने की बात दोहराएंगे। सेशेल्स, भारत के 'विजन महासागर' के लिए एक महत्वपूर्ण भागीदार है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 26 अक्टूबर को सेशेल्स की दो दिवसीय यात्रा पर जा रहे हैं। वह भारत सरकार की ओर से नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे।
सेशेल्स सरकार के निमंत्रण पर हो रही यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन हर्मिनी को भारत की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देंगे और दोनों देशों के बीच घनिष्ठ, दीर्घकालिक और समय की कसौटी पर खरे उतरे संबंधों की पुष्टि करेंगे।
विदेश मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को जारी बयान में कहा गया, ''सेशेल्स भारत के विजन महासागर और ग्लोबल साउथ के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के तहत महत्वपूर्ण साझेदार है। यह यात्रा सेशेल्स के साथ साझेदारी को और मजबूत और विस्तारित करने की भारत की गहरी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।
''सेशेल्स के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों की विशेषता नई दिल्ली के ऐतिहासिक संपर्क और सेशेल्स की सुरक्षा के लिए निरंतर समर्थन है। भारत-सेशेल्स संबंध घनिष्ठ मित्रता, समझ और सहयोग का प्रतीक हैं।
विदेश मंत्रालय के अनुसार, ''वर्ष 1770 में पांच भारतीयों का छोटा समूह सात अफ्रीकी दासों और 15 फ्रांसीसी उपनिवेशवादियों के साथ बागान श्रमिकों के रूप में सेशेल्स पहुंचा था और उन्हें द्वीप समूह के पहले निवासियों के रूप में दर्ज किया गया था।'
(न्यूज एजेंसी आइएएनएस के इनपुट के साथ)
