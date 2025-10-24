उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का दो दिवसीय सेशेल्स दौरा, पैट्रिक हर्मिनी के शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 26 अक्टूबर को सेशेल्स की दो दिवसीय यात्रा पर जा रहे हैं। वह भारत सरकार की ओर से नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे।

सेशेल्स सरकार के निमंत्रण पर हो रही यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन हर्मिनी को भारत की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देंगे और दोनों देशों के बीच घनिष्ठ, दीर्घकालिक और समय की कसौटी पर खरे उतरे संबंधों की पुष्टि करेंगे।

उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन का सेशेल्स दौरा

विदेश मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को जारी बयान में कहा गया, ''सेशेल्स भारत के विजन महासागर और ग्लोबल साउथ के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के तहत महत्वपूर्ण साझेदार है। यह यात्रा सेशेल्स के साथ साझेदारी को और मजबूत और विस्तारित करने की भारत की गहरी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।