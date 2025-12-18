'सड़क हादसों में किसी भी युद्ध से ज्यादा लोग मारे गए': नितिन गडकरी ने संसद में दी जानकारी, टोल टैक्स पर भी नया अपडेट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप हाईवे पर गाड़ी तेज चलाने के आदी हैं, तो अब संभल जाइए। केंद्र सरकार ऐसा टोल सिस्टम लाने जा रही है, जिसमें न टोल प्लाजा पर रुकना होगा और न ही चालान से बचना आसान होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के मुताबिक, 2026 से देश में सैटेलाइट आधारित टोल वसूली सिस्टम लागू किया जाएगा, जिसमें गाड़ियां 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टोल पार कर सकेंगी।

नितिन गडकरी ने संसद में बताया कि 2026 तक सभी कारें टोल प्लाजा से बिना रुके 80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से निकल सकेंगी। इसके लिए हाई-स्पीड कैमरे लगाए जाएंगे, जो गाड़ी की नंबर प्लेट और FASTagकी फोटो लेंगे। इसके बाद टोल की रकम सीधे उस बैंक खाते से कट जाएगी, जो वाहन से जुड़ा होगा। यानी न कैश, न रुकावट और न ही लंबी लाइनें।

तेज रफ्तार पर कैसे लगेगा चालान ? इस नए सिस्टम में स्पीड पर भी नजर रखी जाएगी। अगर कोई गाड़ी दो टोल प्लाजा के बीच सामान्य समय से बहुत जल्दी पहुंचती है, तो सिस्टम समझ जाएगा कि गाड़ी तेज चलाई गई है। ऐसे मामलों में अपने आप चालान कट जाएगा। गडकरी ने बताया कि यह पूरी व्यवस्था सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से काम करेगी।

टोल प्लाजा पर गाड़ियों को न रोकने से ईंधन की बचत होगी। सरकार के मुताबिक, इससे करीब 1500 करोड़ रुपये का ईंधन बचेगा। इसके अलावा सरकार के 'रेनी डे फंड' यानी आपात कोष में लगभग 6000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आमदनी होगी। साथ ही, टोल प्लाजा पर कर्मचारियों की जरूरत कम होगी, जिससे संचालन लागत भी घटेगी।