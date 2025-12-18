'जब राहुल का काम किया तो आपका....' प्रियंका गांधी से मुलाकात में बोले नितिन गडकरी, खिलाई स्पेशल डिश

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुरुवार को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच केरल से गुजरने वाली 6 सड़क परियोजनाओं पर चर्चा हुई।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कुछ परियोजनाएं केरल सरकार के अधीन हैं इसलिए केंद्र सरकार उन्हें संभाल नहीं सकती, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया कि वो परियोजनाओं पर गौर करेंगे। इस मुलाकात के दौरान प्रियंका गांधी और नितिन गडकरी को काम की बातों के साथ कुछ खाने और हंसते हुए भी देखा गया।

छह प्रमुख सड़क परियोजनाओं का प्रस्ताव प्रियंका गांधी ने मंत्री के सामने छह प्रमुख सड़क परियोजनाओं का प्रस्ताव रखा और क्षेत्र की जनता को होने वाली समस्याओं से अवगत कराया। गडकरी ने अपने मजाकिया अंदाज में कहा, "इससे पहले राहुल गांधी से भी अमेठी की सड़कों के बारे में चर्चा हुई थी। राहुल जी का काम किया, अब आपका नहीं करूंगा तो लोग बोलेंगे कि भाई का काम किया और बहन का नहीं।"

गडकरी ने दिया आश्वासन गडकरी ने प्रियंका गांधी को स्पष्ट किया कि उनके द्वारा लाई गई छह परियोजनाओं में से कुछ राज्य सरकार के अधीन आती हैं, इसलिए केंद्र उन पर सीधा निर्णय नहीं ले सकता। हालांकि, उन्होंने केंद्र के अधीन आने वाली अन्य परियोजनाओं पर सकारात्मक आश्वासन दिया।