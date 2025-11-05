Language
    महाराष्ट्र के मंत्रालय में होगा सामूहिक 'वंदे मातरम' गान, पीएम मोदी ने देशभर में कार्यक्रम आयोजित करने के दिए निर्देश

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 07:28 PM (IST)

    Hero Image

    महाराष्ट्र के मंत्रालय में होगा सामूहिक वंदे मातरम गान (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, मुंबई। स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों और शहीदों को नमन करने वाला तथा देशप्रेम का प्रतीक बना ‘वंदे मातरम्’ गीत इस वर्ष 150 वर्ष पूरे कर रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर पर शुक्रवार को सुबह 10 बजे मुंबई स्थित मंत्रालय के त्रिमूर्ति प्रांगण में 'वंदे मातरम्’ गीत का सामूहिक गायन होगा।

    इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। इस ऐतिहासिक गीत को लेकर पूरे साल 'सार्ध शताब्दी महोत्सव' मनाया जाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए महाराष्ट्र सरकार के मंत्री मंगालप्रभात लोढा ने कहा कि बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा 1875 में रचित ‘वंदे मातरम्’ गीत में देशभक्ति की भावना को जागृत करने की अद्वितीय शक्ति है।

    पीएम मोदी ने दिए निर्देश

    इसी लिहाज से शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी कार्यालयों में ‘वंदे मातरम्’ का सामूहिक गायन आयोजित करने के लिए सरकारी परिपत्र और अध्यादेश जारी किए गए हैं।

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री फडणवीस के मार्गदर्शन में कौशल्य विकास विभाग की ओर से राज्य में निबंध लेखन स्पर्धाएं, परिसंवाद, प्रदर्शनी और वक्तृत्व प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है।

