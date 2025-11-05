महाराष्ट्र के मंत्रालय में होगा सामूहिक 'वंदे मातरम' गान, पीएम मोदी ने देशभर में कार्यक्रम आयोजित करने के दिए निर्देश

राज्य ब्यूरो, मुंबई। स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों और शहीदों को नमन करने वाला तथा देशप्रेम का प्रतीक बना ‘वंदे मातरम्’ गीत इस वर्ष 150 वर्ष पूरे कर रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर पर शुक्रवार को सुबह 10 बजे मुंबई स्थित मंत्रालय के त्रिमूर्ति प्रांगण में 'वंदे मातरम्’ गीत का सामूहिक गायन होगा।

इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। इस ऐतिहासिक गीत को लेकर पूरे साल 'सार्ध शताब्दी महोत्सव' मनाया जाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए महाराष्ट्र सरकार के मंत्री मंगालप्रभात लोढा ने कहा कि बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा 1875 में रचित ‘वंदे मातरम्’ गीत में देशभक्ति की भावना को जागृत करने की अद्वितीय शक्ति है।