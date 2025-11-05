Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एअर इंडिया का सर्वर देशभर में डाउन, दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों की लंबी कतारें; मैनुअल तरीके से हुए चेक-इन

    By Deepti Mishra Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 06:12 PM (IST)

    बुधवार को एअर इंडिया का सर्वर डाउन होने से दिल्ली समेत कई हवाई अड्डों पर यात्रियों को भारी परेशानी हुई। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्रियों की लंबी कतारें लग गईं। टर्मिनल-2 पर दोपहर 3 बजे से सर्वर में समस्या आ रही है, जिससे यात्रियों को सामान ड्रॉप करने में दिक्कत हो रही है। सॉफ्टवेयर में परेशानी के कारण मैनुअल चेक-इन शुरू किया गया है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    दिल्ली एयरपोर्ट पर लगी यात्रियों की लंबी कतार। (फोटो- जेएनएन)

    दीप्ति मिश्रा, नई दिल्ली। बुधवार को देश कई एयरपोर्ट पर एअर इंडिया का सर्वर डाउन हो गया, जिसके कारण यात्रियों का काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सर्वर डाउन होने के कारण दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI) पर बोर्डिंग करने वाले यात्रियों की लंबी कतार देखने को मिली।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली एयरपोर्ट पर एक अधिकारी ने पुष्टि करते हुए बताया कि देश के सभी हवाई अड्डों पर एअर इंडिया का सर्वर डाउन हो गया है। इसको जल्द ही सही कर लिया जाएगा। 

    दिल्ली के टर्मिनल- 2 पर यात्रियों की लगी भीड़

    एयरपोर्ट पर मौजूद यात्रियों ने बताया कि दोपहर 3 बजे से ही टर्मिनल-2 पर सर्वर में समस्या देखने को मिल रही है। इससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। टी-2 से जाने वाले यात्री परेशान होकर इधर-उधर टहलते नजर आए। हवाई अड्डे पर मौजूद एअर इंडिया के कर्मचारी ने बताया कि सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है, जिसके कारण लगेज ड्रॉप नहीं किया जा पा रहा है।

    Boarding Pass

    एयरपोर्ट पर परेशान दिखे यात्री

    दैनिक जागरण डिजिटल की पत्रकार दीप्ति मिश्रा ने दिल्ली एअरपोर्ट पर कई यात्रियों से बात की। कुछ यात्रियों ने दावा किया कि एअर इंडिया के सर्वर में कल से ही दिक्कत आ रही है। वहीं, संध्या नाम की एक पैसेंजर ने बताया कि वह कल देहरादून से दिल्ली आईं, उनकी विशाखापट्टनम की कनेक्टिंग फ्लाइट दिल्ली से थी; सर्वर में दिक्कत और विमान के लेट होने के कारण उनकी फ्लाइट छूट गई। जिसके कारण वह काफी परेशान हुई। महिला को फिर से टिकट बुक करनी पड़ी। 

    Pass

    मैनुअल तरीके से शुरू हुई बोर्डिंग

    सॉफ्टवेयर में परेशानी आने के कारण अब एअरलाइन कंपनी ने मैनुअल तरीके से तिरुवनंतपुरम और पटना के लिए चेक इन शुरू की है। मैनुअल तरीके से चेक इन कराने के कारण प्रक्रिया काफी धीरे हो गई है। 

    एयरलाइन की ओर से नहीं दी गई कोई जानकारी

    बता दें कि एयरपोर्ट पर मौजूद यात्रियों ने बताया कि एअर इंडिया का सर्वर कल भी डाउन था और आज भी डाउन है। हैरान करने वाली बात है कि सर्वर में आ रही समस्या को लेकर एयरलाइन की ओर से यात्रियों को कोई सूचना नहीं प्रदान की गई।

    यात्रियों का दावा है एयरलाइन की ओर से किसी प्रकार की कोई जानकारी ना मैसेज ना मेल के माध्यम से प्रदान की गई। एयरपोर्ट पर कई विमानों के समय में अचानक परिवर्तन किया गया। जिससे लोगों को अतिरिक्त समय इंतजार करना पड़ा। आज सुबह से ही सर्वर में आ रही दिक्कत के कारण कई यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी है। 

    Image

    इंडिगो ने जारी की एडवाइजरी

    वहीं, दिल्ली में अन्य एयरलाइन के विमानों से यात्रा करने वाले यात्रियों को भी दिक्कत और विमानों के आगमन और प्रस्थान में देरी का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच इंडिगो ने एडवाइजरी जारी की है।

    इंडिगो ने बुधवार को एक एजवाइजरी जारी की है। एयरलाइन कंपनी ने अपनी एडवाइजरी जारी कर कहा कि हवाई यातायात की भीड़ के कारण दिल्ली से उड़ान संचालन प्रभावित हो सकता है, जिससे यात्रियों को देरी हो सकती है और प्रतीक्षा समय बढ़ सकता है। एयरलाइन ने अपनी सलाह में असुविधा को स्वीकार किया और यात्रियों से अपनी वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर रीयल-टाइम अपडेट जांचने का आग्रह किया।

    यह भी पढ़ें: इंडिगो ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी, दिल्ली में उड़ानें थमीं; क्या है वजह?