इंडिगो ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी, दिल्ली में उड़ानें थमीं; क्या है वजह?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इंडिगो ने मंगलवार को एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए यात्रियों को चेतावनी दी कि दिल्ली में हवाई यातायात की भारी भीड़ के चलते उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं, जिससे देरी और लंबा इंतजार संभव है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कंपनी ने परेशानी के लिए माफी मांगी और यात्रियों से वेबसाइट या ऐप पर ताजा जानकारी देखने की अपील की। दिल्ली में ट्रैफिक जाम के कारण उड़ानें बाधित हैं। हमें पता है कि जमीन पर और विमान में अतिरिक्त इंतजार असुविधा देता है, आपके धैर्य के लिए धन्यवाद," इंडिगो ने कहा।

बुधवार दोपहर तक दिल्ली एयरपोर्ट के तीनों टर्मिनल पर उड़ानें सामान्य चल रही थीं, हालांकि एक यात्री अनिल कुमार वाधवा ने एनडीटीवी को बताया कि उनकी दिल्ली-गोवा इंडिगो फ्लाइट 1 घंटे 10 मिनट लेट है। "घर से निकलते वक्त ही देरी का मैसेज आया। समय पर निकला था, अब बाहर इंतजार कर रहा हूं। वजह नहीं बताई गई।